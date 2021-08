Xbox Game Pass cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem graczy. Z usługi skorzystają posiadacze konsol Xbox (One oraz Series X|S) i komputerów oraz użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS — dzięki graniu w chmurze. Co ciekawego Microsoft przygotował na początek miesiąca?

Usługi Xbox Game Pass nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Planu Xbox Game Pass Ultimate to bogata biblioteka gier na konsolach, komputerach oraz urządzeniach z Androidem i iOS (Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate) i jest dostarczana wraz z kontem Xbox Live Gold dając jednocześnie dostęp do katalogu gier EA Play.

Microsoft przedstawił listę gier, w jakie zagracie z początkiem miesiąca. Tytułów jest kilka i z różnych gatunków. Każdy gracz, niezależnie od preferowanej platformy, powinien być zadowolony.

Xbox Game Pass w sierpniu. Nowości w bibliotece gier

Niewątpliwie największą premierą tego miesiąca w Xbox Game Pass jest Hades, który do biblioteki trafi 13 sierpnia. To uznana przez krytyków i graczy pozycja z gatunku roguelike, w której wcielamy się w Zagreusa — syna Hadesa. Ten stara się za wszelką cenę uciec z krainy umarłych przemierzając generowane losowo plansze, na których czeka masa przeciwników i umiejętności do zdobycia.

Co oprócz Hadesa pojawi się w pierwszych tygodniach sierpnia?

5 sierpnia:

Curse of the Dead Gods (Chmura, Konsole, PC)

Dodgeball Academia (Chmura, Konsole, PC)

Katamari Damacy Reroll (Chmura, Konsole, PC)

Lumines Remastered (Chmura, Konsole, PC)

Skate (Konsole) — w ramach EA Play

Skate 3 (Chmura) — w ramach EA Play

Starmancer (PC)

12 sierpnia:

Art of Rally (Chmura, Konsole, PC)

17 sierpnia:

Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition (PC)

Xbox Game Pass w sierpiniu. GTA V znika z biblioteki

Nic, co zostało dodane do katalogu Xbox Game Pass, nie trafia tam na stałe — w odróżnieniu od przypisywanych do konta „darmowych” gier Games with Gold w ramach Xbox Live Gold, które już od dłuższego czasu przyćmione jest przez hitowe tytuły z biblioteki Game Pass. A co zniknie w sierpniu? Niewątpliwie największym rozczarowaniem będzie informacja, że 8 sierpnia usunięte zostanie Grand Theft Auto V. A co, poza hitową produkcją Rockstar Games, przestanie być dla graczy dostępne?

15 sierpnia: