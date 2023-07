Gry do samolotu na długi lot. Zestawienie najciekawszych tytułów dostępnych w 100% offline

Wakacje to idealny moment na zagraniczny wyjazd - także do odległych od Polski miejsc. Lot samolotem to w niektórych przypadkach konieczność i to wielogodzinna. Jak się nie nudzić na pokładzie? Oczywiście można skorzystać z pokładowych systemów rozrywki oferujących filmy, seriale, czasami telewizję na żywo, muzykę, podcasty i gry logiczne. Wybór jest naprawdę duży i zróżnicowany - od największych hitów kinowych, po najpopularniejsze seriale telewizyjne.

A co jeśli jesteśmy graczami, wybieramy się w długą podróż samolotem i chcemy spędzić cały lot z nosem w ekranie konsol, Steam Decka (lub innego tego typu sprzętu) lub smartfona? Przyglądamy się grom, które wystarczą na długie godziny w powietrzu, przy których nie trzeba się martwić, że potrzebne będzie stałe połączenie z internetem. Jedyne, o co powinniśmy się martwić, to źródło zasilania - jednak podłączenie konkretnego urządzenia do prądu sprawi, że bateria też nie będzie stanowiła żadnego problemu

Nintendo Switch w samolocie na długie godziny. W co zagrać?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Tej serii nie trzeba nikomu przedstawiać. Obie części oferują ogromny, otwarty świat, czekający na odkrycie tajemnic. Zabawa na długie godziny - zarówno od strony fabularnej, jak i samej eksploracji. Możecie spędzić w Hyrule długi godziny przemierzając wszystkie krainy, rozwiązując zadania poboczne lub skupić się na fabule, która również zajmie wam trochę czasu.

Mario Kart 8 Deluxe to wyścigówka i najbardziej popularna gra od Nintendo, która dzięki stałemu wsparciu deweloperów stale zapewnia długie godziny rozgrywki. Choć najwięcej zabawy znajdziemy w trybach dla wielu graczy (zarówno online jak i offline) nic nie stoi na przeszkodzie, by bawić się w pojedynkę. Tym bardziej, że katalog tras jest stale rozbudowywany i już teraz obejmuje 32 plansze premierowe oraz kilkadziesiąt tras z DLC - Mario Kart 8 Deluxe Booster Pack, który zawierać będzie łącznie 48 nowych tras (na ten moment wydano 5 z 6 paczek).

Steam Deck w samolocie na długie godziny. W co zagrać?

Wiedźmin 3: Dziki Gon to najpopularniejsza polska gra, w której gracz wciela się w Geralta z Rivii, zawodowego łowcę potworów. Otwarty świat, rozbudowana fabuła i masa aktywności pobocznych sprawia, że to idealna gra na długie godziny spędzone w samolocie. Gra posiada oznaczenie Zweryfikowana dla Steam Deck.

Red Dead Redemption 2 to przygodowa gra akcji, w której gracz wciela się w Arthura Morgana, członka gangu Dutcha van der Linde. Gra rozgrywa się na Dzikim Zachodzie na przełomie XIX i XX wieku, a gracz towarzyszy głównemu bohaterowi w długiej przygodzie pełnej zwrotów akcji, zapierających dech w piersi lokacji i potyczek, które nie tylko sprawdzą sprawność w posługiwaniu się bronią, ale także sprytem, zwinnością i strategicznym myśleniem. Gra posiada oznaczenie Grywalna dla Steam Deck.

Smartfon w samolocie na długie godziny. W co zagrać?

Alto's Odyssey to "kontynuacja" hitu z 2015 r. T tak zwany endless runner, czyli produkcja w której postać porusza się cały czas do przodu, ale to od naszego refleksu i zręczności zależy jak daleko zajecie. Gracz wciela się w postać ślizgającą się na desce, wykonującego karkołomne (choć proste do opanowania) ewolucje. Niesamowicie dopracowana, spójna rozgrywka, która oczarowuje w każdym aspekcie.

Dead Cells to tytuł, w którym główny bohater, obiekt nieudanego eksperymentu alchemicznego, pragnie poznać tajemnicę rozległej, nieustannie zmieniającej się i zapewne również przeklętej wyspy. Wymagająca, ale uczciwa walka, intuicyjne sterowanie, trudni przeciwnicy, permanentna śmierć i ratunkowy przewrót – to wszystko składa się na wciągającą, emocjonującą i relaksującą grę akcji.

Stock image from Depositphotos