Odświeżone menu Xboksa już u wszystkich graczy. Zobaczcie na te zmiany!

Nowy dashboard na Xboksach jest już dostępny

Microsoft pracował od jakiegoś czasu nad nowym interfejsem dla konsol Xbox Series X|S oraz Xbox One. Jeśli posiadacie którąś z konsol firmy, której założycielem jest Bill Gates, już możecie sami sprawdzić, jak w praktyce wypada nowy design oraz kilka nowych funkcjonalności. Jedną z głównych nowości jest to, że cały ekran, przez niektórych nazywana tapetą, będzie się teraz zmieniać w zależności od gry, na którą najedziemy — to zresztą nie jest jedyna cecha, która sprawia, że nowy dashboard Xboksów przypomina najnowszą konsolę tokijskiej firmy.

Źródło: Depositphotos

Pełna lista zmian i nowości w nowym interfejsie Xboksa

Microsoft opisuje wszystkie nowości, które mają ulepszyć wrażenia graczy podczas poruszania się po menu Xboksów:

Ułatwia dostęp do biblioteki gier, sklepu Microsoft Store, abonamentu Xbox Game Pass, wyszukiwania i ustawień na samej górze ekranu głównego, wprowadzając menu szybkiego dostępu;

tworzy więcej miejsca na spersonalizowane tło, upraszczając układ i umieszczając ostatnio grane gry oraz inne treści i aplikacje w dolnej części ekranu;

dodaje opcję zmiany tapety w tle, aby pasowała do gry, która jest podświetlana na liście ostatnio granych;

ulepsza odkrywanie gier, wprowadzając listy gier wybranych i spersonalizowanych dla graczy;

pozwala przypiąć ulubione gry, wyselekcjonowane grupy i grupy systemowe, takie jak Szybkie wznawianie, do strony głównej;

pomaga znaleźć informacje o tym, co dzieje się w społeczności, za pośrednictwem Znajomi i aktualizacje społeczności;

pokazuje, jakie aplikacje multimedialne i treści są dostępne za pośrednictwem funkcji Oglądaj i słuchaj oraz listy aplikacji rozrywkowych.

Jak oceniacie wszystkie zmiany i czy uważacie, że nowy interfejs to dobry krok? Dajcie znać w komentarzach.