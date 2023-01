Wczorajsza prezentacja Developer_Direct przypadła do gustu graczom - nie tylko ze względu na swój format rozszerzający to, co od dłuższego czasu robi konkurencja, ale przede wszystkim dzięki zapowiedziom gier, nad którymi pracują różne ekipy zrzeszone pod parasolem Microsoftu - a konkretnie wewnętrznych studiów. I choć można uznać, że prezentacja nie była naszpikowana solidną dawką nowych tytułów, tak to, co zostało pokazane, przyciągnęło uwagę graczy. W szczególności niespodziewana premiera zupełnie nowego tytułu - Hi-Fi Rush od studia Tango Gameworks, które do tej pory znane było raczej z "mroczniejszych klimatów".

Ich nowa gra zabiera graczy w zupełnie inną, kolorową podróż, w której będą musieli zmierzyć się z własnym poczuciem rytmu. Były też nowości związane z Minecraft Legends, The Elder Scrolls Online: Necrom i nową odsłoną Forza Motosport. Najwięcej czasu poświęcono jednak Redfall od znanego studia Arkane, które odpowiedzialne jest m.in. za serię Dishonored czy Deathloop, które najprawdopodobniej było ostatnią grą ekipy dostępną na PlayStation 5. Pełną rozpiskę zapowiedzi znajdziecie w podsumowaniu Developer_Direct przygotowanym przez Kamila.

Jednak Developer_Direct to nie wszystko. Tuż po konferencji Microsoft udostępnił listę gier, które do katalogu Xbox Game Pass dołączą już w najbliższych dniach - nie licząc oczywiście niepodziewanej premiery Hi-Fi Rush. Tytuł ten już teraz możecie pobrać na swoje konsole i komputery PC lub zagrać na smartfonach w ramach usługi Granie w chmurze Xbox. A na co warto jeszcze czekać?

27.01

GoldenEye 007 (Konsole, Chmura)

30.01

Roboquest (Game Preview) (Konsole)

31.01

Age of Empires II: Definitive Edition (Konsole, Chmura)

Inkulinati (Game Preview) (Konsole, Chmura, PC)

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Konsole, Chmura, PC)

02.02

Darkest Dungeon (Konsole, Chmura, PC)

Grid Legends (Chmura) - w ramach EA Play

07.02

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (Konsole, Chmura, PC)

Xbox Game Pass w styczniu. Czas pożegnać kilka gier

Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, aktualizacja gier w Xbox Game Pass to również czas pożegnań. Co w najbliższym tygodniu zniknie z katalogu?

31.01

Donut County (Konsole, Chmura, PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Konsole, PC)

Telling Lies (Konsole, Chmura, PC)

Worms WMD (Konsole, Chmura, PC)

Pierwszy miesiąc dostępu do Game Pass w wersji Ultimate dającego dostępu do setek gier na konsolach, komputerach i w chmurze oraz możliwość uruchamiania sporej części tytułów na urządzeniach mobilnych z opcją sterowania dotykowego, kosztuje 4 zł. Oferta dotyczy tych, którzy nie korzystali wcześniej z abonamentu lub założyli nowe konto. Po okresie promocyjnym abonament kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass na konsole kosztuje 40 zł. Podobnie jak osobny abonament PC Game Pass. Jeśli posiadacie w domu różne urządzenia warto zdecydować się na droższy plan, tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo poradników, które podpowiadają, jak zaoszczędzić na abonamencie.