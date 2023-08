Celeste, A Short Hike, Broforce Forever, Limbo, Airborne Kingdom i Everspace 2. Sierpniowa aktualizacja katalogu gier Xbox Game Pass przyniosła kilka ciekawych tytułów, które z pewnością umilą gorące wieczory przed telewizorem w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jednak sierpień jeszcze się nie skończył, a przed nami jeszcze kilkanaście dni wakacji. To dobry moment na zaktualizowanie kalendarza wydawniczego i przedstawienie gier, które w usłudze pojawią się do końca miesiąca. Na co tym razem mogą liczyć gracze wybierający konsole Xbox, smartfony (granie w chmurze) i komputery PC? Sprawdźmy!

Xbox Game Pass w drugiej połowie sierpnia i na początku września. Lista gier

14.08 - już dostępne

Everspace 2 (Konsole Xbox Series X|S, Chmura)

17.08

Firewatch (Konsole, Chmura, PC)

18.08

The Texas Chain Saw Massacre (Konsole, Chmura, PC) - premiera

29.08

Sea of Stars (Konsole, Chmura, PC) - premiera

5.09

Gris (Konsole, Chmura, PC)

Dodatkowo, jeśli jesteście subskrybentami Xbox Game Pass i zakupiliście w przedsprzedaży cyfrową wersję gry Starfield, to macie możliwość ulepszenia podstawowej wersji gry do Starfield Premium Edition z 10-procentową zniżką. Dzięki temu zdobędziecie m.in. wczesny dostęp do gry z możliwością zagrania w najnowszą produkcję studia Bethesda Softworks 5 dni wcześniej - 1 września.

Xbox Game Pass w drugiej połowie sierpnia. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, wraz z nowymi grami poznajemy listę tych, które z abonamentu znikną w najbliższym czasie. Tak też jest w tym miesiącu. Z czym gracze pożegnają się ostatniego dnia sierpnia?

31.08

Black Desert (Konsole, Chmura)

Commandos 3 - HD Remaster (Konsole, Chmura, PC)

Immortality (Konsole, Chmura, PC)

Nuclear Throne (Konsole, Chmura, PC)

Surgeon Simulator 2 (Konsole, Chmura, PC)

Tinykin (Konsole, Chmura, PC)

Był miesiąc, jest 14 dni. Microsoft zmienia cennik Xbox Game Pass

Pamiętajcie też, że już teraz obowiązuje nowy cennik Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztuje 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Jeśli nie macie aktywnej żadnej subskrypcji Xbox Game Pass, możecie też skorzystać ze specjalnej promocji. Dzięki niej możecie wykupić pierwsze dwa tygodnie usługi za 4 zł. Właśnie tak - dwa tygodnie. Microsoft postanowił zrobić psikusa graczom, którzy liczyli na oszczędności. W lipcu do oferty wróciła oferta specjalna pozwalająca wykupić za tę cenę jeden miesiąc dostępu do Xbox Game Pass.

W ostatnich dniach firma zmieniła tę promocję na "zaledwie" dwa tygodnie - czym jest to spowodowane? Nie do końca wiadomo - można podejrzewać, że to sposób na tych, którzy każdego miesiąca korzystali z tej promocji - np. przez zakładanie nowych kont. Po upływie okresu promocyjnego opłata za subskrypcję będzie naliczana według ceny regularnej dlatego warto pamiętać, by z niej zrezygnować, jeśli chcecie skorzystać z usługi wyłącznie przez te dwa tygodnie. Promocja obowiązuje dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola.