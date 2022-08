Pierwsza część wakacji już za nami - ta jednak dla graczy pecetowych i xboksowych była naprawdę niezła, gdyż gigant z Redmond pod koniec lipca zapewnił takie hity jak chociażby premierowe As Dusk Falls, fenomenalne Inside czy udane Watch Dogs 2 od Ubisoftu. Sierpień się jednak dopiero zaczął, a Microsoft postanowił zadbać o to, żebyśmy mieli co robić ciepłymi wieczorami przy konsoli, zapewniając kolejne siedem produkcji w ramach Game Passa w pierwszej połowie bieżącego miesiąca.

Xbox Game Pass - pełna rozpiska na pierwszą połowę sierpnia 2022

2 sierpnia:

Ghost Recon: Wildlands (Konsole, PC, Chmura)

4 sierpnia:

Turbo Golf Racing (Xbox Series X|S, PC, Chmura)

Shenzen I/O (PC)

9 sierpnia:

Two Point Campus (Konsole, PC, Chmura)

11 sierpnia:

Cooking Simulator (Konsole, PC, Chmura)

Expeditions: Rome (PC)

Offworld Trading Company (PC)

Nie ma bardzo dużo nowych gier, jednak z pewnością znajdą się pozycje, które zadowolą graczy. Ghost Recon: Wildlands to taktyczna strzelanka z widokiem z trzeciej osoby i sporym, otwartym światem. Produkcja jest nastawiona głównie na kooperację. Tytuł z pewnością będzie w stanie przyciągnąć Was do siebie na wiele godzin, więc na gorące, sierpniowe wieczory, nada się idealnie.

Do tego nie można zapomnieć o Two Point Campus, które wymieniliśmy w najgorętszych premierach tego miesiąca. Two Point Studios po naprawdę sporym sukcesie Two Point Hospital postanowiło zamienić szpital na uniwersytet. Jeśli marzyliście kiedyś o rozwijaniu własnej placówki, w której będziecie mogli pomóc rozwijać się młodym, perspektywicznym bystrzakom i przy okazji zgarnąć niemałą sumkę na utrzymanie tego miejsca, Two Point Campus jest grą stworzoną dla Was. Jak w przypadku TPH, niezbędne będzie strategiczne podejście i dokładne analizowanie swoich działań, jednak niewątpliwie będzie warto.

Jak zawsze, nowe gry wiążą się z odejściem niektórych dotychczasowych produkcji. Warto jednak pamiętać, że jeśli chcieliście zagrać w którąś ze znikających gier, lecz nie zdążyliście tego zrobić, to macie trochę czasu żeby kupić je na przecenie w wysokości 20%.

Xbox Game Pass - wszystkie gry, które opuszczą abonament w sierpniu 2022

15 sierpnia:

Boyfriend Dungeon

Curse of the Dead Gods

Library of Ruina

Starmancer (Game Preview)

Train Sim World 2





Źródło: Twitter @XboxPL