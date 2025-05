Steam rozwiązał odwieczny problem. Pomoże podjąć trudną decyzję

Nie wiesz, w co zagrać na Steam i które premierowe gry sprzedawały się najlepiej w ostatnim miesiącu? Platforma przychodzi co ciebie z pomocą!

Steam to bez wątpienia największa i najpopularniejsza platforma sprzedażowa z grami na świecie. Dostępne są tam tysiące tytułów – od największych studiów i dystrybutorów, po tytuły indie, także takie, które tworzą pojedynczy twórcy. Do wybory do koloru, często w promocyjnych cenach. Jak żyć, w co grać? Na Steam nie brakuje zestawień najlepszych tytułów, które cieszą się największym zainteresowaniem, i w które warto zagrać. Firma Valve poinformowała właśnie o wprowadzeniu zmian w najważniejszym zestawieniu – największych premier miesiąca na Steam. Pozwoli to sprawdzić, które produkcje przyciągnęły uwagę społeczności i w ostatnim miesiącu sprzedawały się najlepiej.

Reklama

Największe premiery miesiąca na Steam. Nowa lista hitów już dostępna

Notowania największych premier miesiąca uwzględniają przychód z pierwszych dwóch tygodni dla każdej z gier wydanych w danym miesiącu. Następnie największe gry są dzielone na poziomy, zaczynając od 12 największych gier w złotym poziomie, przez kolejne 12 gier w srebrnym i kończąc na pozostałych grach w brązowym.

Jak czytamy na stronach Steam, lista premier może również uwzględniać DLC. Jeśli nowo wydane DLC cieszy się wystarczającą popularnością, to ono też może pojawić się w rankingu 50 największych premier w danym miesiącu. Platforma wyświetlać będzie również dodatkową sekcję z informacjami o dodatkach do gier, które zostały przez nas zakupione. 50 najlepszych gier danego miesiąca to wciąż dużo i może być trudno znaleźć coś, w sam raz. Z pomocą przychodzi filtrowanie. Listę można skrócić z uwzględnieniem konkretnego gatunku, motywu, stylu, obsługiwanych funkcji lub tagów.

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż zestawienie największych premier miesiąca na Steam można też sprawdzić w latach ubiegłych, aż do listopada 2004 r., co pozwoli zainteresować się tytułami, które rozpalały serca graczy ponad dwie dekady temu. Co sprzedawało się najlepiej w tym miesiącu? Możecie sprawdzić sami na stronach Steam.

Jak wyglądało zestawienie najchętniej kupowanych premier kwietnia 2025? Oto zestawienie losowo posortowanych gier:

Złoto

Deadzone: Rogue

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Hundred Line -Last Defense Academy-

FATAL FURY: City of the Wolves

Blue Prince

RuneScape: Dragonwilds

Clair Obscur: Expedition 33

Call of Duty: Black Ops 6 - Czarna Komórka (Sezon 03.) (DLC)

Last Epoch - Woven Legend Supporter Pack (DLC)

Tempest Rising

The Last of Us Part II Remastered

Haste

Srebro

Dead by Daylight - Tokyo Ghoul (DLC)

Commandos: Origins

Into the Dead: Our Darkest Days

South of Midnight

American Truck Simulator - Missouri

Lost Skies

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Wuthering Waves

V Rising - Eternal Dominance Pack (DLC)

Dinkum

Forever Skies

Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose (DLC)

Brąz