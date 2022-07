Integracja Discorda z Xboksem pozwoli na prowadzenie rozmów z wykorzystaniem popularnego komunikatora w czasie gry na konsoli. By włączyć tę funkcję, wystarczy wywołać menu podręczne przyciskając przycisk Xbox na kontrolerze i przejść do zakładki Grupy i rozmowy. W tym miejscu pojawi się powiadomienie informujące o możliwości przełączenia czatu głosowego na Discord. Potrzebny jednak będzie telefon oraz zainstalowanymi na nim aplikacjami Discord i Xbox oraz ponowne połączenie obu kont. Cały proces przenoszenia rozmów głosowych na Discord wymagać będzie uruchomienia komunikatora, przejścia do kanału głosowego i wybrania opcji "dołącz na Xbox". Nastąpi przekierowanie do aplikacji Xbox. A w niej należy wskazać, na którą konsolę będzie przekazana rozmowa. Brzmi dość skomplikowanie, ale na ten moment to jedyne wyjście. Warto jednak mieć na uwadze, że na chwile obecną to testy beta i niewykluczone, że wraz z publicznym udostępnieniem tej funkcji, cały proces będzie łatwiejszy. Testy również dotyczą wyłącznie połączenia aplikacji Discord i Xbox w wersji na iOS - użytkownicy urządzeń z Androidem muszą uzbroić się w cierpliwość.

Discord jeszcze bardziej integruje się z Xboksem. Rozmowy głosowe na konsoli mogą być wygodniejsze

https://www.youtube.com/watch?v=TGYI6ADYFb8 W pierwszej kolejności z integracji Discorda na konsolach Xbox skorzystają osoby testujące oprogramowanie w ramach Insider - tzw. niejawnego programu testów Xbox. Obie firmy zapowiadają jednak, że już w najbliższej przyszłości z wygodniejszych rozmów głosowych skorzystają pozostali gracze. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że na podobną integrację czeka w kolejce PlayStation. Kilka miesięcy temu informowaliśmy Was o zaciśnięciu współpracy między Sony a Discordem. Jej owocem jest możliwość łączenia kont PSN z Discorem i odblokowanie dodatkowych funkcji, w tym włączanie wyświetlania PlayStation Network jako swojego statusu w komunikatorze.