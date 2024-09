NVIDIA GeForce RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7

NVIDIA stała się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie za sprawą sztucznej inteligencji, ale nie można zapomnieć, że w pierwszej kolejności zaistniała dzięki swoim produktom dla graczy. I nawet jeśli obecnie znaczną większość przychodów czerpie z rynku profesjonalnego, to o grach wcale nie zapomina. Faktem jest, że najnowsza architektura o kodowej nazwie Blackwell najpierw trafi do superkomputerów, i to jeszcze w tym roku, ale również gracze nie powinni mieć powodów do narzekań. Co prawda mało prawdopodobne jest aby karty GeForce RTX 50 zadebiutowały jeszcze w tym roku, ale nie przeszkadza do w publikacji przecieków na ich temat.

Kopite7kimi ma bardzo dobrą historię upubliczniania takich specyfikacji. Przez ostatnie lata nie mylił się odnośnie informacji na temat chipów z rodziny GeForce RTX 30 czy RTX 40, więc można chyba bezpiecznie założyć, że i tym razem ma racje. I jeśli tak faktycznie jest, to nowe modele zapowiadają nam kolejny, znaczący skok wydajności. Topowa karta bazująca na układzie GB202, która zostanie oznaczona jako GeForce RTX 5090 ma posiadać aż 21 760 jednostek CUDA i 32 GB pamięci GDDR7 pracującej na szynie 512-bit, co powinno zapewnić rekordową przepustowość. Niestety zapewni też rekordowe zapotrzebowanie na energię, które ma wynosić aż 600W, o 150W więcej niż w przypadku RTX 4090.

Aby mieć jakieś porównanie warto wspomnieć, że RTX 4090 miał 16384 jednostki CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X na szynie 384-bit. Jak łatwo policzyć, RTX 5090 powinien zatem zapewnić przynajmniej o 30% większą wydajność i to nie biorąc pod uwagę efektywniejszej architektury oraz potencjalnie wyższego taktowania. Trzeba też niestety założyć, że ta karta będzie bardzo droga i nie zdziwiłbym gdybyśmy mieli kolejny rekord cenowy. Szczególnie patrząc na to ile NVIDIA liczy sobie za swoje układy stosowane w rozwoju sztucznej inteligencji.

GeForce RTX 5080 jest bardziej przyziemny

Kopite7kimi opublikował też specyfikację drugiego modelu, który powinien być bardziej przyziemny, zarówno pod względem wydajności jak i przede wszystkim ceny. Ta karta ma zostać wyposażona w układ GB203, który będzie posiadał o połowę mniej rdzeni CUDA - 10 752 oraz o połowę mniej pamięci bo "tylko" 16 GB GDDR7 na szynie 256-bit. Wydajność będzie zatem zapewne wyraźnie niższa, ale taka powinna być też cena oraz zapotrzebowanie na energię, które jest szacowane na 400W. Biorąc jednak pod uwagę jak NVIDIA w przeszłości plasowała swoje układy z tej serii, można zakładać wydajność na poziomie GeForce RTX 4090, ale przy wyraźnie niższej cenie.

Czy tak faktycznie będzie przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. W pierwszej kolejności procesory oparte na architekturze Blackwell trafią do takich gigantów jak Microsoft czy Google i według najnowszych informacji ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Dopiero gdy uda się zaspokoić ten popyt, swoją część układów Blackwell dostaną gracze.