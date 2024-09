Epic Games rozpieszcza graczy. W ten tytuł zagracie za darmo!

Choć to Steam uważany jest za najlepszą platformę dla graczy PC, część społeczności nie lubi tego, w jaki sposób Valve prowadzi politykę względem społeczności, czy twórców. Nie przeszkadza to jednak w osiąganiu ogromnej liczby klientów. Około 123 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (dane Backlinko) robi wrażenie, a Steam stał się już synonimem grania na PC. Konkurencja nie zamierza się jednak poddawać i składać broni. GOG, Epic Games Store i inne starają się jak mogą, by zainteresować klientów swoją ofertą. Epic ma na to sposób – darmowe gry. Sklep twórców Fortnite'a już dawno pokazał, że gracze chętnie sięgają po najpopularniejsze tytuły bez wydawania pieniędzy. I nie mówię tu o wyłącznie produkcjach indie.

Epic Games stoi darmowymi grami. Nie korzystasz? Dużo tracisz

Na przestrzeni ostatnich lat Epic rozdał wiele ciekawych pozycji – zarówno od małych twórców, jak i wielkich firm, które na swoje produkty wydają miliony dolarów. Nie brakuje więc produkcji AAA, które jeszcze niedawno kosztować mogły ponad 300 zł. Na przestrzeni ostatnich lat Epic Games pozwolił zbudować bibliotekę gier, które można przejść, nie wydając ani grosza. A do tego wiele bonusów do takich gier jak Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships oraz EVE Online.

W tym miesiącu za darmo można było już odebrać Football Manager 2024 oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. W zeszłym tygodniu były to premierowe Rugrats: Adventures in Gameland to powrót do świata znanych postaci z kreskówki "Rugrats", która w Polsce znana była pod tytułem "Pełzaki". Kiedy Tommy, Chuckie, Phil i Lil widzą reklamę nowej gry wideo Reptar, udają, że biorą udział we własnej grze wideo! Przełączaj się między piękną grafiką 8-bitową a grafiką HD, wybierz swoje ulubione dziecko i graj solo lub w trybie współpracy w platformówce w stylu neo-retro. Super Crazy Rhythm Castle! to szalona, rytmiczna przygoda oferująca rozgrywkę w kooperacji z innymi graczami. Współpracuj i myśl nieszablonowo, pilnując przy tym jak najdłuższych kombinacji. Solo czy z zespołem do trzech znajomych.

Darmowe gry od Epic Games Store. Co nowego?

Choć przez ostatnie tygodnie Epic Games rozdawał dwie darmowe gry, W tym tygodniu jest nieco inaczej, gdyż do odebrania jest tylko jeden tytuł. The Spirit and the Mouse. To przygodówka, i to nie tylko dla najmłodszych, w której gracze wcielają się w... elektryczną mysz:

Po tym, jak wstrząsająca burza zbliża ich do siebie, mało prawdopodobni sojusznicy, mysz Lila i Lumion, strażnik duchów, muszą współpracować, aby przywrócić równowagę w ich osobliwej wiosce. Na szczęście Lila ma wielkie serce i nowe, elektryzujące moce, które pomogą jej w tej podróży. Poprowadź ją przez serdeczną przygodę w Sainte-et-Claire, aby zaprzyjaźnić się z zabawnymi elektrycznymi duchami zwanymi Kibblinami i ponownie rozświetlić wioskę.

Gra jest dostępna za darmo do 3 października.

A co w przyszłym tygodniu? Oferta, która wystartuje 3 października również obejmuje tylko jedną grę. Będzie to Bear and Breakfast. To tytuł, który przypadnie do gustu wszystkim fanom symulacji i strategii ekonomicznych. Gracz wciela się w niedźwiedzia, próbującego prowadzić pensjonat B+B w środku lesu. Hank i jego przyjaciele znajdują opuszczoną chatę i, wyposażeni w swoją nastoletnią pomysłowość, zamieniają ją w zarabiający na siebie pensjonat dla niczego niepodejrzewających turystów.