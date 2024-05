Początek kwietnia dla graczy posiadających abonament Xbox Game Pass był bardzo przeciętny, mimo, że w katalogu pojawiły się dwie premiery: Botany Manor oraz Harold Halibut. W połowie miesiąca Microsoft przedstawił listę kolejnych gier, które do biblioteki trafiły w ostatnich dniach. Była też niespodzianka dla tych, którzy nie chcą płacić 63 zł miesięcznie i stawiają na abonament w wariancie Core – nowe gry, które w ramach tej subskrypcji nie pojawiają się tak często, jak w droższym wariancie.

Gracze mieli jednak co wybrać. Orcs Must Die! 3, premierowe Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, EA Sports NHL 24, Manor Lords, czy Have A Nice Death. W abonamencie Core pojawiły się Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete i Wreckfest. Kwiecień jednak dobiegł końca, więc najwyższa pora poznać tytuły, które do Xbox Game Pass dołączą w pierwszych dniach maja. W niektóre z nich zagracie już w tym tygodniu!

Xbox Game Game Pass na początek maja. W co zagracie?

2.05

Tomb Raider: Definitive Edition (Konsole, Chmura, PC)

7.05

Kona II: Brume (Konsole, Chmura, PC)

9.05

Little Kitty, Big City (Konsole, Chmura, PC) – premiera

14.05

Brothers: A Tale of Two Sons (Konsole, Chmura, PC)

Przy okazji warto przypomnieć, że od kilku dni w ramach EA Play, które jest częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate możecie zagrać w Star Wars Jedi: Ocalały – długowyczekiwaną kontynuację hitu, która swoją premierę miała w zeszłym roku. Gra w ramach abonamentu jest dostępna na konsolach Xbox Series X|S i komputerach PC.

Co zniknie z oferty Xbox Game Pass w maju?

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.05

Eastern Exorcist (Konsole, Chmura, PC)

Eiyuden Chronicle Rising (Konsole, Chmura, PC)

Fuga: Melodies of Steel 2 (Konsole, Chmura, PC)

Ghostlore (Konsole, Chmura, PC)

Just Cause 4 Reloaded (Konsole, Chmura, PC)

Norco (Konsole, Chmura, PC)

SD Gundam Battle Alliance (Konsole, Chmura, PC)

Supraland Six Inches Under (Konsole, Chmura, PC)

Tradycyjnie, przypominamy też o nowym cenniku, który obowiązuje od kilku miesięcy. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie oferty, zniżki, sieciową rozgrywkę wieloosobową na konsolach, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści, kosztuje 62,99 zł. Abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Dodatkowo, firma na kilka dni przed premierą Starfield zrezygnowała z promocyjnej oferty, w ramach której za 4 zł można było kupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate na 14 dni. Przypominam też, że od kilku miesięcy w ofercie Microsoftu dostępny jest Xbox Game Pass Core - najnowszy i zarazem najtańszy plan, o którym przeczytacie w moim podsumowaniu: Xbox Game Pass Core już jest. Co trzeba wiedzieć o abonamencie?