Xbox Game Pass rozpieści graczy w maju. Świetne zestawienie Microsoftu

Pierwszy rzut gier do Game Passa w maju nie był specjalnie udany, co zresztą oddały reakcje graczy w internecie. Po miernym początku, Microsoft postanowił nadrobić zaległości i sprezentować kilka naprawdę gorących pozycji - w tym jedną na premierę.

Mowa o Trek to Yomi - grze akcji w 2,5D inspirowanej filmami Akiry Kurosawy. Wszystko na ekranie jest czarno-białe, a my wcielamy się w samuraja, który musi przebyć ciężką drogę pełną przeszkód, by spełnić obietnicę złożoną swemu senseiowi. Nad produkcją pracował Leonard Menchiari i nasze rodzime studio Flying Wild Hog. Polscy deweloperzy ma na swoim koncie chociażby serię Shadow Warrior. W co jeszcze zagramy w nadchodzących dniach?

Xbox Game Pass - pełna lista gier na maj 2022 roku

3 maja

Loot River (Chmura, konsole, PC)

5 maja

Trek to Yomi (Chmura, konsole, PC)

Citizen Sleeper (Chmura, konsole, PC)

10 maja

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Chmura, konsole, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising (Chmura, konsole, PC)

This War of Mine: Final Cut (Chmura, konsole, PC)

12 maja

NHL 22 (EA Play) (Konsole)

Źródło: Twitter @XboxPL

Sporo gier przychodzi, jednak z niektórymi pora się pożegnać. Pełna lista gier, które znikną z Xbox Game Pass w maju

Tradycyjnie, wraz z nowymi tytułami, kilka obecnych już wcześniej gier znika z usługi. Tym razem odchodzi kilka dobrych tytułów, więc jeśli nie zdążyliście ich ograć, to macie troszkę czasu żeby kupić je na przecenie w wysokości 20%.

10 maja

Grand Theft Auto: San Andreas — The Definitive Edition

15 maja

Enter the Gungeon

Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster

Remnant: From the Ashes

Steep

The Catch: Carp and Coarse

The Wild at Heart

Na którą nowość czekacie najbardziej? W co zagracie jako pierwsze? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Twitter @XboxPL