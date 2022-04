Sony przygotowuje się do aktualizacji konsoli PlayStation 5. Nowa wersja oprogramowania wprowadzi obsługę technologii VRR. Zmienna częstotliwość ekranu to funkcja, na którą gracze czekali od premiery.

VRR (Variable Refresh Rate) to technologia oferująca dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania wyświetlanych na ekranie klatek. VRR zapewnia zsynchronizowanie płynności wyświetlania obrazu z konsoli na naszym monitorze lub telewizorze, co w konsekwencji przekłada się na znaczne polepszenie odczucia płynące z gry.

Do tej pory z technologi VRR korzystał tylko jeden producent konsol. Microsoft wspiera zmienną częstotliwość odświeżania w swoich konsolach Xbox - również w obecnej generacji. Korzystali już z tego posiadacze konsol Xbox One X oraz Xbox One S (HDMI 2.0 i odświeżanie od 40 do 60 Hz) a teraz jest dostępne na Xbox Series X oraz Xbox Series S (HDMI 2.1 i odświeżanie do 120 Hz). A to daje dużą przewagę nad konkurencją, tym bardziej, że ze wsparciem VRR idzie obsługa AMD FreeSync.

Teraz z dynamicznej zmiany częstotliwości odświeżania ekranu skorzystają posiadacze konsol PlayStation 5. Choć jeszcze przed premierową mówiło się o wsparciu VRR, na premierę nie otrzymała tej funkcji. Kilka tygodni temu Sony oficjalnie potwierdziło, że prowadzi testy tej technologii i w najbliższym czasie ją udostępni. Firma jednocześnie zapowiedziała, że twórcy pracują nad aktualizacjami swoich gier, by w pełni wykorzystać drzemiący w niej potencjał. Dziś już wiemy, że wsparcie VRR w konsoli PlayStation 5 będzie. I to jeszcze w tym tygodniu!

VRR na PlayStation 5. Lista gier obsługujących zmienną częstotliwość odświeżania

Lista gier, które w najbliższym czasie otrzyma aktualizację wprowadzającą wsparcie dla VRR nie jest pokaźna, ale znajdziecie na niej jedne z najpopularniejszych tytułów dostępnych na PlayStation 5:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Kiedy pojawią się aktualizacje? Sony tego nie zdradza. Firma zachęca do śledzenia kanałów komunikacyjnych poszczególnych studiów by dowiedzieć się więcej. Nie wiadomo też, jak sprawa wygląda w przypadku innych hitowych produkcji, które skorzystałyby na dynamicznej zmianie częstotliwości odświeżania. Można podejrzewać, że gry, które będą pojawiać się w przyszłości, wsparcie VRR będą miały od premiery. A co z tymi, które łatki nie otrzymają? PlayStation znalazło na to sposób. W ustawieniach konsoli pojawi się opcja umożliwiająca wymuszenie włączenia VRR dla wszystkich tytułów.

Oznacza to, że ze zmiennych częstotliwości odświeżania skorzystają gry, które oficjalnie nie wspierają tej technologii. Firma podkreśla jednak, że nie daje żadnej gwarancji, że funkcja ta sprawdzi się przy okazji wszystkich tytułów. Niektóre gry mogą zachowywać się dość dziwnie, wyświetlać nieoczekiwane efekty wizualne. Wszystko zależy od gry, telewizora oraz ustawień trybu graficznego. Jeśli jakiś tytuł sprawia problemy, funkcję VRR należy wyłączyć w opcjach konsoli.

Aktualizacja PlayStation 5 wprowadzająca VRR dla kompatybilnych telewizorów z HDMI 2.1 udostępniona zostanie jeszcze w tym tygodniu.