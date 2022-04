Ten miesiąc był wyjątkowo marny w kwestii abonamentów gier. PlayStation Plus zdawało się nieśmiesznym żartem na prima aprilis, jednak okazało się, że Sony faktycznie postanowiło zaserwować trzy niesamowicie mierne gry. Wcale lepiej nie wypadło Games with Gold - lecz do niskiej jakości tego abonamentu już większość graczy się przyzwyczaiła.

Co Microsoft zepsuje w Games with Gold, naprawi w Game Passie. Nie inaczej jest w kwietniu 2022 roku, bowiem lista gier które zostaną dodane w pierwszej połowie bieżącego miesiąca do GP prezentuje się naprawdę solidnie.

5 kwietnia:

MLB The Show 22 (Chmura, konsole)

Cricket 22 (Chmura, konsole)

7 kwietnia:

Chinatown Detective Agency (Chmura, konsole, PC)

Dragon Age 2 (Chmura)

Plants vs. Zombies: Garden Warfare (Chmura)

Star Wars: Squadrons (Chmura)

12 kwietnia:

Life Is Strange: True Colors (Chmura, konsole, PC)

Panzer Corps 2 (PC)

The Dungeon of Naheulbeuk (PC)

14 kwietnia:

Lost in Random (Chmura, konsole, PC) (EA Play)

Chociaż nie jest to najlepsze zestawienie w historii, to trzeba przyznać, że obecność takich tytułów jak Life is Strange: True Colors czy premierowego MLB The Show 22 z pewnością ucieszy sporą grupę graczy.

Do tego całkiem świeże Star Wars: Squadrons i klasyczne Dragon Age 2 - każdy znajdzie coś dla siebie. W którą grę zagracie jako pierwszą? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.