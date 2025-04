Wiosenna ofensywa Xboksa. Będzie w co grać!

Microsoft długo kazał czekać na aktualizację listy gier, jakie w tym miesiącu pojawiają się w abonamentach Xbox Game Pass. W co zagracie w kwietniu?

Xbox Game Pass to bez wątpienia jeden z najciekawszych abonamentów na rynku gier wideo. Dostępny w kilku wariantach pozwala graczom konsolowym i pecetowym na granie w najpopularniejsze tytuły dostępne na obu platformach – zarówno te od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i te wydawane przez największe firmy na rynku. Każdego miesiąca pojawia się przynajmniej kilka mocnych produkcji, w które warto zagrać. W ostatnich miesiącach mieliśmy w czym wybierać: Road 96, Robin Hood – Sherwood Builders, EA Sports UFC 5 w ramach EA Play, które jest częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, czy oryginalne Diablo, z którymi mogą się zapoznać posiadacze komputerów PC.

Mieliśmy też kilka premier, w tym Lonely Mountain: Snow Riders, Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Sniper Elite: Resistance oraz Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Największą premierą było jednak Avowed. Gra jest już nazywana przez niektórych najlepszą produkcją 2025, inni są nią rozczarowani. Marzec był równie mocny, bo to katalogu zawitały m.in. Monster Train, Galacticare, premierowe 33 Immortals, Octopath Traveler II, Blizzard Arcade Collection, czy Atomfall, które udostępnione zostało w dniu swojej premiery.

Microsoft długo czekał na aktualizację listy gier, które do katalogu Xbox Game Pass zawitają w tym miesiącu. Zazwyczaj firma robi to w ostatnich dniach poprzedniego. Teraz kazała nam czekać do pierwszych dni kwietnia. Wszystkie karty zostały wyłożone na stół i poznaliśmy tytuły, w jakie gracze zagrają w najbliższych dniach!

Xbox Game Pass w kwietniu. W co zagrać w tym miesiącu?

3.04

Borderlands 3 Ultimate Edition (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

All You Need is Help (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Wargroove 2 (Konsole) teraz dostępne także w Game Pass Standard



8.04

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Konsole, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

South of Midnight (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



9.04

Commandos: Origins (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



10.04

Blue Prince (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



15.04

Hunt Showdown 1896 (PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



W tym miesiącu mamy aż trzy premiery, z czego najciekawszą może być nowa odsłona serii Commandos, którą fani strategii czas rzeczywistego z pewnością znają. Na nową część musieli oni czekać ponad dwadzieścia lat. Ostatnia gra z klasyczną rozgrywką pokazaną w rzucie izometrycznym do sklepów trafiła w 2003 roku i była nią Commandos 3: Destination Berlin.

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.04