Znamy nowe gry, które niebawem dołączą do Xbox Game Pass. Na nudę narzekać nie będziemy

Oferta Xbox Game Pass dla PC prezentuje się odrobinę bardziej okazale:

Gears Tactics 28 kwietnia;

28 kwietnia; Machinarium 28 kwietnia;

28 kwietnia; Deliver Us The Moon 23 kwietnia;

23 kwietnia; Gato Roboto 21 kwietnia;

21 kwietnia; HyperDot 30 kwietnia;

30 kwietnia; Levelhead 30 kwietnia;

30 kwietnia; The Long Dark 16 kwietnia.

Xbox Game Pass: gry które niebawem opuszczą katalog usługi

Oprócz całego pakietu gier które niebawem trafią do Xbox Game Pass, nie zabrakło też — jak co miesiąc — listy gier, które znikną z platformy. Już 30 kwietnia z usługą Xbox Game Pass pożegnają się:

The Banner Saga 2

Bomber Crew

Braid

Fallout 4

Full Metal Furies

Metal Slug 3

Ruiner

Silence: The Whispered World 2

Smoke and Sacrifice

Wolfenstein: The New Order.

Jeżeli zatem macie któryś z powyższych tytułów na waszej liście gier do skończenia — warto się za to zabrać w pierwszej kolejności, by nie było niespodzianek. Na mnie te listy zawsze działają wyjątkowo motywująco.

Źródło