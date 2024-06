Masz to urządzenie od Amazon? Teraz będziesz mógł grać bez posiadania konsoli

Microsoft dalej wierzy w cloud gaming i otwiera się na współpracę, która pozwoli na granie w takie hity jak Halo czy Starfield na inteligentnych przystawkach do TV od Amazonu.

Posiadacze Fire TV Stick mogą grać na Xboksie bez konieczności kupowania konsoli

Dotychczas korzystanie z chmurowej oferty Xbox Game Pass bez konsoli było możliwe jednie na najnowszych telewizorach i monitorach Samsunga, ale Microsoft w końcu wychodzi poza ramy urządzeń koreańskiego producenta, otwierając się na przystawki Amazonu. Już niebawem – bo w lipcu – aplikacja Xbox do strumieniowania gier trafi na Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick 4K.

Źródło: Amazon

Posiadacze kompatybilnych urządzeń będą musieli spełnić tylko dwa warunki – posiadać wspierany kontroler Bluetooth (zalecane są dedykowane pady do Xboxa lub kontrolery DualSense lub DualShock 4) oraz aktywną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate. Nowości będą dostępne w 25 krajach.

„W ciągu ostatnich kilku lat podejmowaliśmy wysiłki, aby zapewnić możliwość grania w chmurze większej liczbie urządzeń i większej liczbie osób na całym świecie. Jesteśmy podekscytowani możliwością dodania Fire TV do naszej rosnącej rodziny urządzeń do gier w chmurze i nie możemy się doczekać, aby powitać nowych graczy w tym doświadczeniu” – Ashley McKissick, Xbox

Pozostając w temacie Amazon i gier – zerknijcie też na listę nowych tytułów, dodanych do subskrypcji Prime Gaming na lipiec. Za darmo możecie odebrać aż 15 darmowych produkcji, a pośród nich znalazły się takie gry jak polskie Call of Juarez, STAR WARS: Knights of the Old Republic II czy Hitman Absolution.

Stock image from Depositphotos