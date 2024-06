Steam to bez wątpienia najpopularniejsza platforma sprzedażowa dla graczy. Sklep stworzony przez Valve jest wypełniony po brzegi tytułami na PC – od wielkich deweloperów, po niewielkie studia indie. Każdy znajdzie coś dla siebie i każdy lubi chwalić się swoimi osiągnięciami. Zrzuty ekranu z gier nie są niczym odkrywczym – robimy je od bardzo dawna. Jednak od kilku lat najpopularniejsze są nagrania wideo, które wrzucane są do sieci – czy to na YouTube, czy na inne platformy, takie jak Twitch. Pełne przejścia gier, najciekawsze fragmenty rozgrywki, a może pobicie rekordu lub odkrycie nieznanego wcześniej faktu? Do wybory do koloru. Jednak by móc nagrywać wideo z gier na Steam, do tej pory potrzebne były zewnętrze narzędzia, jak aplikacje, czy nawet specjalne urządzenia ułatwiające streaming z rozgrywki. Teraz staje się to znacznie prostsze, gdyż Valve zaprezentowało swoje własne narzędzia – Nagrywanie Gier!

Nagrywanie gier ma być dziecinnie proste i oferujące dwa tryby działania: Dzięki trybowi nagrywania w tle, nagrywania rozgrywka jest ciągle zapisywana na wskazany w ustawieniach preferowany dysk i nigdy nie przekracza określonego przez użytkowników czasu trwania ani ograniczeń miejsca. Dostępny jest również tryb nagrywania na żądanie z ręcznym rozpoczynaniem i zatrzymywaniem. Narzędzie to oferuje kilka dodatkowych funkcji, w tym możliwość "przeskakiwania" w czasie, co jest przydatne w momentach takich jak sprawdzenie, co poszło nie tak – np. w momencie, w którym postać zginęła.

Steam z funkcją nagrywania rozgrywki. Co oferuje?

Nie mogło też zabraknąć możliwości edytowania nagrań. Steam oferuje szeroki zestaw opcji ułatwiających znajdowanie i wycinanie odpowiednich momentów. Dodatkowo, można korzystać ze specjalnie przygotowanych znaczników. Gry z dodaną obsługą osi czasu generują znaczniki wydarzeń w miarę rozgrywania się odpowiednich wydarzeń w grze. Osiągnięcia oraz zrzuty ekranu Steam także automatycznie tworzą znaczniki pozwalając łatwo do nich powracać w nagranym materiale. Jednak najważniejszym elementem nagrywania gier jest udostępnianie tak stworzonych materiałów w sieci. Jak to działa?

Zapisane materiały i powiązane informacje osi czasu jako klip, który możecie obejrzeć, edytować, udostępniać i/lub eksportować później.

Zapisujcie bieżący wybrany fragment do pliku MP4.

Konwertujcie wybrane nagranie do MP4 gotowego do wklejenia w dowolnym miejscu.

Wysyłajcie klip na inne urządzenie (np. ze Steam Decka na komputer stacjonarny).

Wysyłajcie MP4 poprzez aplikację mobilną Steam lub kod QR.

Twórzcie tymczasowy link Steam do filmu MP4.

Nagrywanie gier na Steam. Jak skorzystać?

Choć wbudowany system do tworzenia i udostępniania nagrań jest dostępny w ramach testów beta, każdy może z niego skorzystać. Jak go włączyć? Pierwsze, co trzeba zrobić, to włączenie trybu beta w aplikacji Steam:

Przejdź do zakładki Ustawienia

Wybierze opcję Interfejs, następnie udział w wersji beta

Wybierzcie którąś z opcji bety.

Nagrywanie gier można włączyć z poziomu ustawień w zakładce "Nagrywanie gier". To tu należy wybrać czy nagrywanie odbywać się będzie w tle, czy na żądanie. Na ten moment nie wiadomo jak długo potrwa ta beta, jednak Valve zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w testach – bez względu na platformę, gdyż nagrywanie działa na PC, Mac, czy Steam Deck. Firma zaprasza również do dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami oraz zgłaszania błędów, które mogą pojawiać się w przypadku niektórych tytułów. Zgłoszenia można wysyłać na specjalnie utworzonej grupie dyskusyjnej w serwisie Społeczność Steam.