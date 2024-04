Xbox bez ekranu? To możliwe, wystarczy to urządzenie

Firma Meta poinformowała właśnie, że otwiera swój system operacyjny urządzeń Meta Quest dla zewnętrznych producentów sprzętu. W wyniku tej decyzji użytkownicy mają dostać większy wybór, a deweloperzy bardziej rozbudowany i przystępny ekosystem do tworzenia gier i aplikacji, które dostępne będą w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Jedną z pierwszych firm, które wyraziły zainteresowanie jest Microsoft, który w wraz z Meta pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowych gogli, które pozwolą w wygodne granie w tytuły Xbox – bez konieczności posiadania konsoli czy telewizora. Efektem tej współpracy będzie limitowana edycja gogli Meta Quest (najprawdopodobniej modelu 3) inspirowana konsolami Xbox i przygotowana głównie z myślą o graczach.

Meta i Microsoft to dopiero początek. Firma zapowiada rozszerzenie współpracy w dziedzinie VR/XR

Nawiązanie współpracy z Microsoftem w kwestii wypuszczenia na rynek specjalnej edycji gogli Meta Quest to kolejny krok w ekspansji twórców Facebooka na rynku produktów i usług dostępnych w rzeczywistości wirtualnej i mieszanej. Meta zdecydowała się na otworzenie na producentów zewnętrznych, którzy będą mieli dostęp do technologii i rozwiązań software'owych oferowanych przez Meta Horizon OS – system operacyjny, który już teraz napędza gogle sprzedawane pod marką Meta Quest.

Meta Horizon OS jest wynikiem dekady pracy firmy Meta nad stworzeniem platformy nowej generacji. By stać się pionierami w dziedzinie headsetów, opracowaliśmy technologie takie jak inside-out tracking, a dla bardziej naturalnych systemów interakcji i obecności społecznej, opracowaliśmy śledzenie oczu, twarzy, dłoni i ciała. Na potrzeby rzeczywistości mieszanej stworzyliśmy pełen zestaw technologii do łączenia świata cyfrowego i fizycznego, w tym wysokiej rozdzielczości funkcje Passthrough, Scene Understanding i Spatial Anchors. Ta długoterminowa inwestycja, która rozpoczęła się na fundamentach projektu Android Open Source dla urządzeń mobilnych i pozwoliła na stworzenie pełnego systemu operacyjnego rzeczywistości mieszanej, z którego korzystają miliony ludzi.

– czytamy w oficjalnym komunikacie, z którego dowiadujemy się, że Microsoft nie jest jedyną firmą, która będzie współpracować z Meta w obrębie rozwiązań VR/AR/XR. Swoje zaangażowane w tworzenie produktów działających pod kontrolą Meta Horizon OS potwierdziły m.in. ASUS’ w ramach marki Republic of Gamers (ROG) i Lenovo. Pierwsza już pracuje nad nowymi goglami służącymi przede wszystkim do grania, druga ma rozbudować linię produktów przydatnych w pracy.

Meta Horizon OS. Tak twórcy Facebooka chcą zawalczyć z Apple

Meta jest pewna swojego sukcesu, a partnerstwo z firmami zewnętrznymi ma jej zagwarantować zdobycie przewagi nad Apple, które do wyścigu rozwiązań VR/AR/XR dołączyło w tym roku wraz z goglami Apple Vision Pro. Choć pierwsza generacja sprzętu nie spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony użytkowników, tak można podejrzewać, że wraz z kolejnymi odsłonami będzie znacznie lepiej – pod warunkiem, że będą one dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. A trzeba przypomnieć, że Apple wciąż trzyma swój najnowszy sprzęt na jednym rynku i wciąż nie wiadomo kiedy to się zmieni. Nie da się jednak ukryć, że Meta chce być liderem w tej dziedzinie i zapowiada się ciekawa przyszłość. O ile zainteresowanie tego typu rozwiązaniami wyrazi więcej firm, które skorzystają z Meta Horizon OS.