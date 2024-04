Powrót do XV-wiecznych Czech. Wiemy, kiedy pojawi się Kingdom Come: Deliverance II

Pierwsza odsłona Kingdome Come: Deliverance – średniowiecznego RPG od Warhorse Studios – cieszyła się ogromną popularnością i pomimo początkowych problemów z optymalizacją zebrała świetne opinie graczy. Już niebawem powrócimy do XV-wiecznych Czech, za sprawą Kingdom Come: Deliverance II, które ukaże się jeszcze w tym roku.

Kingdom Come: Deliverance II – kinowa opowieść w przepięknej oprawie

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich graczy spragnionych produkcji osadzonych w czasach średniowiecznego rycerstwa. Kingdom Come: Deliverance II nachodzi wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym światem i dużo bardziej rozbudowaną rozgrywką.

Akcja gry rozpoczyna się tam, gdzie zakończyła się historia pierwszej odsłony. Gracz wcieli się w postać Henryka – spragnionego przygód syna kowala – uwikłanego w intrygi pełne zdrad i spisków. Nowe mapy mają być dwukrotnie większe niż dotychczas, a twórcy obiecują misternie wykonane pejzaże średniowiecznego świata. Odwiedzimy majestatyczny zamek Trosky, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasto Kutná Hora, czy krainę zwaną Czeskim Rajem, słynącą z niezwykłych formacji przyrodniczych.

Zmianom uległ także system walki, który teraz stawia na przystępność, przy zachowaniu wiernego odwzorowania rycerskich potyczek – pojawią się nowe bronie, takie jak kusze czy wczesna broń prochowa.

Kingdom Come: Deliverance II ma zapewnić też kinowe doświadczenia dzięki pięciu godzinom wciągających przerywników filmowych, które wprowadzą gracza w zawiłości historii Henryka. Wisienką na torcie będzie zaś klimatyczna muzyka, skomponowana przez czeskiego artystę, Jana Valtę.

Kingdom Come: Deliverance II ukaże na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S w polskiej (napisy) oraz czeskiej (dubbing i napisy) wersji językowej jeszcze w 2024 roku.