Gigant z Redmond dodał dziś nowy wskaźnik do swojej aplikacji Xbox na komputerach osobistych z systemem Windows, który nas poinformuje, czy dana produkcja będzie dobrze działać na naszym PC jeszcze przed jej pobraniem. Chociaż wymagania sprzętowe nigdy nie były ukrywane przez twórców gier, a w wielu aplikacjach są jedną z pierwszych wyświetlanych rzeczy, to taka funkcja znacznie pomoże w szybkim zorientowaniu się, czy jest w ogóle sens pobierać daną grę na dysk swojego komputera.

Tila Nguyen z Microsoftu tłumaczy, że jeśli komputer użytkownika nie jest w stanie uruchomić wybranej gry, będzie można wyświetlić dokładne wymagania systemowe gry w celu uzyskania większej ilości szczegółów na temat tego, co jest niezbędne, by móc uruchomić daną produkcję. Aplikacja Xboksa porównuje wydajność gry na komputerach o podobnych specyfikacjach do naszego PC, tym samym generując prognozę, jak dobrze gra będzie działać.

Źródło: Microsoft

Co jednak istotne, nie każda gra będzie wspierać tę funkcję. Nguyen przyznaje, że może to dotyczyć głównie świeżo wydanych gier - powód takiej sytuacji jest bardzo prosty. Aby aplikacja mogła przeprowadzić analizę działania produkcji na komputerze podobnym do naszego, potrzebuje wystarczająco dużo informacji, a ich zebranie często wymaga sporo czasu. Mimo wszystko, jest to naprawdę doskonała inicjatywa, która znacznie ułatwi życie i pozwoli zaoszczędzić czas graczom pecetowym.

Wskaźnik to nie jedyna nowość, jaka została dziś wprowadzona do aplikacji Xboksa. Poza tym doczekaliśmy się pewnych ulepszeń nawigacji po programie i narzędziu wyszukiwania. Cała nawigacja znajduje się teraz na pasku bocznym, a instalacje gier można śledzić w nowym okienku znajdującym się w lewym dolnym rogu aplikacji. Wyszukiwanie poprawiło teraz dokładność wyników, uwzględniając gry z EA Play i Ubisoft Connect.

Wszystkie te funkcje Microsoft testował przez ostatnie 6 miesięcy - i w końcu doczekaliśmy się ich oficjalnego wprowadzenia. Co uważacie o nowych funkcjach wprowadzonych do aplikacji Xboksa?