To ostatnia szansa! Później tych gier na konsolę nie kupisz!

Xbox 360 to konsola wyprodukowana przez Microsoft, która zadebiutowała w 2005 roku1. Była częścią siódmej generacji konsol, rywalizując z PlayStation 3 i Wii. Konsola została opracowana we współpracy z IBM, ATI i NEC, i była znana z integracji z usługą Xbox Live, umożliwiającą graczom rywalizację online oraz pobieranie dodatkowych treści, co w tamtym okresie było nie lada nowinką. Produkcję konsoli zakończono w 2016 roku, ale aż do dziś wielu graczy sięga po Xboksa 360 ze względu na swoje ulubione gry.

Wyprzedaż gier na Xbox 360. Sklep Marketplace wkrótce będzie zamknięty

W osiem lat po zakończeniu produkcji Microsoft zapowiada zamknięcie cyfrowego sklepu z grami. Wcześniej przestały już działać niektóre elementy systemu online i tylko do 29 lipca będzie można kupować gry w Marketplace na Xbox 360. W związku z tym przygotowano niemałą wyprzedaż, dzięki której można wyposażyć się w wiele cenionych tytułów - ceny rozpoczynają się od kilku złotych, ale nie brakuje gier, które nie doczekały się przeceny, więc najbardziej zdeterminowani gracze będą musieli sięgnąć do kieszeni, by zapisać na swoich kontach pożądane gry. Te bowiem będzie można bez problemu pobierać ponownie z konta na Xboksie 360 w przyszłości.

Marketplace dla Xbox 360 zostanie zamknięty 29 lipca.

Część gier z Xbox 360 posiada wsteczną kompatybilność na Xbox One/Series, dlatego te tytuły będzie można nadal kupić w sklepie na wspomnianych nowszych konsolach. Jeśli chodzi o gry dostępne tylko na Xbox 360, to wiele źródeł sugeruje zakupy wybranych tytułów. Na Pepperze autor oferty Makaveliii wskazał m. in. gry trudne do zdobycia na nośnikach fizycznych, więc ich zakup w wersji cyfrowej będzie najbardziej opłacalny. Pełną listę przecenionych gier znajdziecie na stronie Xboksa, gdzie dostępna jest lista, którą można dowolnie sortować (np. według stopnia obniżki). Z pobudek kolekcjonerskich i nie tylko, sam zdecyduję się na zakup m. in. Alone in the Dark, Devil May Cry HD Collection, The Evil Within, Batman: Arkham Asylum, Splinter Cell Chaos Theory i Enemy Front.

Problem z płatnością w Marketplace. Jak kupić gry na Xbox 360?

UWAGA! Jeżeli podczas finalizacji zakupu na stronie internetowej Marketplace napotkacie błędy z płatnością, jedynym rozwiązaniem będzie zakup gier w sklepie bezpośrednio na konsoli Xbox 360. Zweryfikowałem to osobiście i wtedy pominiecie wspomniany problem. Niestety, później napotkałem inny kłopot: prędkość pobierania gier jest straszliwie niska, jeden tytuł zasysałem cały dzień, ale nie wiem, czy jestem odosobniony w tej kwestii, więc dajcie znać w komentarzach, czy też macie z tym problem.