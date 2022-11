Dobre pady wspominamy latami. Jeden z ulubieńców powraca

Umówmy się - konsole są bardzo istotne, ale to z padem w rękach spędzamy tysiące godzin. Dobry kontroler do podstawa - i mieliśmy już doskonałe przypadki (np. DualSense do PlayStation 5) jak i średnio udane eksperymenty (kontroler do Nintendo GameCube), ale mimo wszystko, to właśnie pady budzą największe wspomnienia i to do nich odczuwamy największy sentyment.

Źródło: Hyperkin

Osobiście bardzo doceniam pady do Xboksa, jednak muszę przyznać, że cały hype związany z kontrolerem do Xbox 360 mnie ominął - wolałem lżejszego DualShocka 3 niż tę "krowę" z pojemniczkiem na baterię z tyłu. Nie ma jednak wątpliwości, że większość graczy nie podzielała tego zdania i pad ten stał się niemal kultowy - funkcje bezprzewodowe i naprawienie wszystkich błędów gigantycznego poprzednika okazały się receptą na sukces. Jeśli za nim tęsknicie, mamy świetnie wieści.

Firma Hyperkin przywraca legendę do żywych

Pad od Xboksa 360 nie jest kompatybilny z Xboksem One czy Series X|S. Całe szczęście Hyperkin postanowiło zadbać o wszystkich graczy, którzy z nostalgiczną iskrą w oczach spoglądają w stronę 360, wypuszczając nowy pad Hyperkin Xenon.

Oficjalnie licencjonowany kontroler przez Xboksa jest inspirowany wyglądem legendarnego pada, lecz oczywiście zawiera szereg poprawek i nowych funkcji, które sprawią, że korzystanie z niego na konsolach nowej generacji nie będzie powodować żadnych problemów. Co istotne, całość będzie kompatybilna z komputerami osobistymi z systemami Windows 10 oraz 11, a do podłączenia wystarczy kabel USB-C.

Źródło: Hyperkin

Na ten moment nie znamy jeszcze cen produktu, jednak będziemy mieli do wyboru kilka wariantów kolorystycznych. Hyperkin pokazało kontroler w czarnej, białej, różowej i czerwonej wersji - a wszystkie smaczki jak kolorowe przyciski czy stare logo Xboksa zostały oczywiście zachowane. Co Wy na to?

Źródło: Hyperkin

Obrazek wyróżniający: Rohan / Unsplash