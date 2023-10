X spełni prośby użytkowników. Ale przyjdzie za nie zapłacić

Kombinacje w X (dawniej Twitter) wciąż trwają. Jeżeli myśleliście że Elon Musk powiedział już swoje ostatnie słowo w kwestii tamtejszych subskrypcji, to... nic z tych rzeczy. O tym ile przywilejów otrzymają subskrybenci X Premium (dawniej Twitter Blue) mówiło się od pierwszych zapowiedzi tamtejszych zmian. Podobnie zresztą sprawy miały się z ustalonym przez Elona Muska cennikiem. Ale poza tym że subskrypcja X Premium wśród ludzi którzy chcą zostać usłyszani w social mediach cieszy się ogromnym powodzeniem. A niebawem doczeka się on nowego wariantu. Zmiany mają dotyczyć widoczności reklam.

X Premium w nowych wariantach. Dla tych lubiących reklamy i dla tych, którzy lubią je mniej

Jak wynika ze śladów w kodzie nowej aplikacji X, platforma pracuje nad nowymi wariantami subskrypcji X Premium. Prawdopodobnie funkcje dodatkowe związane z samym byciem użytkownikiem Premium się nie zmienią — zmieni się jednak podejście do reklam w poszczególnych szczebelkach. Aaron w kodzie aplikacji odkrył informacje o X Premium Basic, X Premium Standard oraz X Premium Pro. I poinformował on na Twitterze, że będą one — kolejno — abonamentami: z reklamami, ze zredukowaną ilością reklam oraz całkowicie bez reklam.

Sugeruje to dodanie dwóch dodatkowych wariantów. Od razu jednak pojawiły się pytanie czy obecny X Premium pozostanie wersją Standard i pojawi się opcja zakupienia tańszego i droższego wariantu, a może to po obecnej stawce (wynoszącej, przypominam, 44,28 zł za miesiąc) będzie sprzedawany teraz abonament z pełnymi reklamami, a te nieco ograniczone i pozbawione materiałów promocyjnych będą droższe? Na odpowiedzi — podobnie jak i te związane z cennikiem — przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać.