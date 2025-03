Samolot X-37B, zaprojektowany przez Boeinga (co nie jest dzisiaj dobrym omenem, wybaczcie) i obsługiwany przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, wylądował w Bazie Sił Kosmicznych Vandenberg w Kalifornii. Wystrzelono go w 2023 roku na pokładzie rakiety Falcon Heavy w ramach siódmej misji tego programu. Jego główne atuty to zasilanie energią słoneczną, możliwość wielokrotnego użytku oraz zdalne sterowanie. Większość eksperymentów przeprowadzonych na pokładzie pozostaje — co oczywiste — tajna, co tylko podsyca spekulacje na temat prawdziwego celu misji.

Reklama

Co sprawia, że X-37B jest wyjątkowy?

Przede wszystkim możliwość testowania nowoczesnych technologii kosmicznych oraz możliwość wykonywania manewrów na wysoce eliptycznej orbicie. To pozwala na efektywne wykorzystanie atmosfery Ziemi do zmiany trajektorii lotu przy minimalnym zużyciu paliwa. Podczas Misji 7 X-37B przeprowadził testy technologii poprawiających świadomość domeny kosmicznej, czyli zdolności do monitorowania i analizy środowiska kosmicznego. To kluczowy aspekt zarówno dla eksploracji kosmosu, jak i strategii obronnej. Wspomniane eksperymenty mogą obejmować testowanie nowych czujników optycznych i radarowych, które pozwolą na dokładniejsze śledzenie aktywności innych satelitów oraz zjawisk w kosmosie.

Po raz pierwszy statek operował w nowym reżimie orbitalnym i z powodzeniem wykonał nowatorski manewr hamowania. To kolejny ważny krok w kierunku bardziej dynamicznych i elastycznych działań w przestrzeni kosmicznej, które mogą mieć ogromne znaczenie w przyszłości. Wspomniany manewr oparty jest na wykorzystaniu oporu atmosfery do zmniejszenia prędkości i może być zastosowany w przyszłych misjach, gdzie oszczędność paliwa będzie kluczowa dla długotrwałych operacji.

Sekrety

X-37B budzi niemało spekulacji. Jego potencjalne zastosowania obejmują testy zaawansowanych technologii satelitarnych, sprawdzanie nowych systemów napędowych oraz symulacje operacji wojskowych w przestrzeni kosmicznej. Oficjalnie program ma charakter badawczo-rozwojowy, niemniej jego militarne implikacje są oczywiste. Zdolność do długotrwałego przebywania na orbicie i wykonywania skomplikowanych manewrów może zapewnić USA przewagę (ale nie musi, bowiem administracja Trumpa zamierza "ściąć" budżet NASA) w nowym wyścigu kosmicznym. Istnieją również spekulacje, że X-37B może być używany do testowania metod przechwytywania i neutralizowania zagrożeń w przestrzeni kosmicznej, choć oficjalne źródła nie potwierdzają takich założeń.

Kolejnym istotnym aspektem programu X-37B jest jego zdolność do pracy w ekstremalnych warunkach kosmicznych. Podczas 7. misji statek mógł testować nowe materiały odporne na promieniowanie kosmiczne oraz skrajne temperatury. Tego typu technologie mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w przyszłych misjach wojskowych, ale również w programach eksploracyjnych.

Czytaj również: Boeing X-37B wracając po ponad 900 dniach z orbity zbudził pół Florydy

Mamy za sobą kolejny rozdział w tajemniczym programie X-37B. Co przyniosą przyszłe misje? USA konsekwentnie rozwijają swoje możliwości w przestrzeni kosmicznej, a X-37B pozostaje jednym z najbardziej intrygujących projektów w tej dziedzinie. Czy kiedykolwiek poznamy wszystkie jego sekrety? Być może w kolejnych latach ujawnione zostaną bardziej szczegółowe informacje o jego możliwościach i wpływie na rozwój technologii kosmicznych, ale na razie X-37B pozostaje jedną z największych zagadek nie tylko w dziedzinie eksploracji kosmosu, ale i militariów.