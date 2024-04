Wzmacniacz sygnału GSM – czy korzystanie z niego jest legalne?

Dziś chcemy skupić się na kwestii legalności wzmacniaczy sygnału GSM w Polsce. Co to za urządzenia? Jak działają? Dlaczego z ich użytkowaniem wiąże się pewne ryzyko? W poniższych akapitach przyjrzymy się tej sprawie.

Sygnał GSM, stanowiący podstawę naszych telefonów komórkowych, jest kluczowym nośnikiem informacji, umożliwiającym komunikację na odległość. Jednakże niejednokrotnie doświadczamy problemów z zasięgiem, szczególnie w obszarach o słabym pokryciu sieciowym. Wiele osób rozważa więc skorzystanie z tzw. wzmacniacza sygnału GSM, urządzenia mającego za zadanie poprawę jakości połączeń. Ale czy korzystanie z tych urządzeń jest legalne? Czy ich używanie nie narusza przepisów dotyczących transmisji radiowej i nie stwarza problemów dla operatorów sieci komórkowych? Sprawdźmy.

Co to jest wzmacniacz sygnału GSM?

Wzmacniacz sygnału GSM to urządzenie mające za zadanie zwiększenie mocy i jakości sygnału komórkowego w obszarach, gdzie standardowo jest on słaby lub niedostateczny. Stosuje się go głównie tam, gdzie sygnał jest osłabiony przez:

oddziaływanie topografii terenu,

odległość od nadajników,

struktury budynków, które mogą blokować jego transmisję.

Działanie wzmacniacza polega na odbieraniu sygnału zewnętrznego, jego wzmocnieniu oraz ponownym wysłaniu w silniejszej i bardziej stabilnej formie. Składa się on z trzech głównych elementów: zewnętrznej anteny zbierającej sygnał, wzmacniacza właściwego oraz wewnętrznej anteny rozsyłającej wzmocniony sygnał wewnątrz budynku lub pojazdu, gdzie urządzenie jest użytkowane.

Na rynku są dostępne różne typy wzmacniaczy sygnału GSM, od prostych modeli do użytku domowego po zaawansowane systemy zaprojektowane do zastosowań komercyjnych czy nawet przemysłowych. Wybór odpowiedniego wzmacniacza zależy od potrzeb użytkownika oraz specyfiki miejsca, w którym ma być zastosowany. Jednakże, choć urządzenia te mogą wydawać się rozwiązaniem na problemy z zasięgiem, ich stosowanie może podlegać różnym przepisom prawnym związanym z komunikacją radiową, co może wpłynąć na kwestię legalnego użytkowania.

Dlaczego korzystanie ze wzmacniacza sygnału GSM jest nielegalne?

Poprawa jakości sygnału to zaledwie jedna z licznych korzyści, które mogą przemawiać za używaniem wzmacniaczy sygnału GSM. Mogą one znacząco poprawić jakość połączeń telefonicznych. W przypadku użytkowania internetu mobilnego, wzmacniacze sygnału GSM mogą przyczynić się do zwiększenia prędkości transmisji danych. Dzięki nim, miejsca takie jak obszary wiejskie, górzyste tereny czy pomieszczenia wewnątrz budynków mogą cieszyć się lepszym pokryciem sieciowym, co zwiększa komfort korzystania z naszych komórek. Niestety. Polskie prawo bezlitośnie ograniczyło możliwość sięgania po to rozwiązanie. W naszym kraju tylko operatorzy sieci komórkowych mogą instalować wzmacniacze sygnału GSM. Dlaczego tak jest?

Wzmacniacze sygnału GSM: W Polsce nielegalne

Pomimo licznych korzyści, jakie mogą zapewnić wzmacniacze sygnału GSM, ich używanie może być obarczone potencjalnymi problemami prawnymi. Istnieje szereg przepisów i uregulowań, które kontrolują i ograniczają korzystanie z tych urządzeń. Zakłócanie sieci komórkowych poprzez nieautoryzowane urządzenia lub zmiany w częstotliwościach transmisji narusza przepisy.

Używanie samodzielnych urządzeń do wzmacniania sygnału GSM może skutkować nałożeniem na użytkownika grzywny w wysokości do 1000 zł. W przypadku uporczywego i powtarzającego się naruszania przepisów grozi nam nawet kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Z uwagi na rosnącą liczbę zakłóceń spowodowanych nielegalnymi wzmacniaczami GSM 3G i LTE, w ostatnich latach zwiększyły się również inspekcje przeprowadzane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w tej dziedzinie.

Źródło: Depositphotos

Alternatywy dla wzmacniaczy sygnału GSM

Co w takim razie zrobić, jeśli sygnał w naszej okolicy jest niewystarczający? Na pewno warto zgłosić to do operatora. Istnieje coś takiego jak działy rozbudowy sieci. Czasami wzmocnienie sygnału nie wiąże się nawet z budową nowej stacji bazowej. Jaka jest szansa, że taki apel pomoże. Cóż, żyjemy w Polsce, więc pozwolę sobie zaproponować alternatywne rozwiązanie...

Wi-Fi Calling

Wielu operatorów oferuje funkcję Wi-Fi Calling. Pozwala ona na prowadzenie rozmów głosowych poprzez sieć Wi-Fi zamiast tradycyjnej sieci komórkowej. Technologia ta może być skutecznym sposobem na poprawę jakości rozmów w miejscach o słabym zasięgu, nie wymagając dodatkowych urządzeń.

Wzmacniacze sygnału GSM stanowią kuszącą propozycję dla osób borykających się z problemami z zasięgiem sieci komórkowej. Jednakże ich używanie nie jest niestety legalne i może wiązać się z ryzykiem zapłacenia kary. Montaż wzmacniacza GSM samodzielnie, nawet pomimo posiadania odpowiednich certyfikatów, jest zabroniony ze względu na wysokie ryzyko wywołania zakłóceń, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty sygnału na danym obszarze. Zgodnie z polskim prawem, jedynie operatorom sieci komórkowych przysługuje prawo instalowania takich urządzeń. I nic nie wskazuje chyba na to, aby coś się w tej kwestii zmieniło...