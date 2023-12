Potężne zakłócenia GPS w Polsce. Kierowcy mogą napotkać spore problemy

Ogromne problemy sygnału GPS w naszym kraju

Jak możemy zobaczyć na stronie GPSJAM, obecnie w większości naszego kraju występują spore problemy z sygnałem GPS, a sytuacja wygląda najgorzej nad Bałtykiem. Aktualną sytuację sygnału GPS możecie sprawdzić tutaj, jednak warto mieć na uwadze, że GPSJAM zmienia dane co jedną dobę, więc nie ma podglądu na aktualną sytuację — możliwe więc, że w tej chwili uległo to już jakiejś zmianie.

Źródło: GPSJAM

Jak donosi Sekurak, całość wygląda na zaplanowaną akcję, chociaż nie ma na ten moment żadnych oficjalnych informacji, które by to potwierdzały. Wszystkie problemy są jednak zgodne z wcześniejszym komunikatem NOTAM, gdzie zgłoszone możliwe zakłócenia w sygnale GNSS nad wyznaczoną linią na mapie Polski — i obecne problemy z GPS pokrywają się z tym, co mogliśmy tam zobaczyć.

Czym jest ten komunikat? Zgodnie z definicją ICAO Anneks 15 NOTAM to wiadomość rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (na temat ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi.

Jaki jest powód tych zakłóceń?

Jak już napisałem wyżej, powód tych zakłóceń nie jet oficjalnie znany — trudno powiedzieć, co jest tego przyczyną, jednak jeśli planowaliście wracać po Świętach z rodzinnych stron, to możecie spotkać pewne utrudnienia. Niektórzy twierdzą, że sytuacja ta to ćwiczenia NATO, inni za to uważają, że ma to związek z wyłączeniem GLONASS. John Wiseman na X (dawniej Twitter) pisze:

Tak duże zakłócenia GNSS/GPS są niespotykane w tej części Bałtyku, przynajmniej odkąd zacząłem zbierać dane 22 miesiące temu. Pierwsza wzmianka o tym pojawiła się 13 grudnia, ale liczba lotów, których to dotyczyło (żółte słupki) w ciągu ostatnich 24 godzin, przewyższa każdy inny dzień – prawie 40%. Nie wiem, co jest przyczyną tych wszystkich zakłóceń. Nie sądzę, żeby to była pogoda kosmiczna, a nad Polską przynajmniej wzór sugeruje mi, że to nie Rosja (choć raz). Ćwiczenia NATO?

Stock Image from Depositphotos