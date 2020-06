Ceny smartfonów pójdą do góry i nic na to nie poradzimy

Kluczowy dla cen smartfonów ma być 2021 rok

Generalnie przyzwyczailiśmy się do tego, że smartfony drożeją. Widać to u wielu producentów, ze szczególnym wskazaniem na Chiny. Ale tu akurat to efekt strategii, gdzie poszczególne firmy starały się jak najbardziej ciąć koszty by przekonać do siebie klientów niskimi cenami, zbudować bazę fanów, a później odpowiednio te ceny podwyższać. Jednym z takich producentów jest na pewno wspomniane wyżej Xiaomi, które nieźle namieszało na rynku modelami Mi 9. Smartfony już na premierę miały kapitalne ceny i świetne możliwości, przez co masa osób stwierdzała, że nie ma zamiaru ani dopłacać do droższych flagowców konkurencji, ani decydować się na niższe, słabsze modele tylko ze względu na znaczek. No, ale Mi 10 kosztuje w porównaniu z Mi 9 dużo więcej, więc bańka pękła, wszystko wróciło do normy. Jestem bardzo ciekawy sprzedaży tego modelu w naszym kraju, szczególnie w porównaniu z poprzednikiem.

Pewnych rzeczy nie da się jednak ominąć i choć ostateczna decyzja o cenie konkretnego smartfona zależy od jego producenta, to jednak trzeba pamiętać, że on też płaci – choćby za podzespoły. A kiedy taki Qualcomm wycenia Snapdragona 875 z modemem X60 5G na 250 dolarów od sztuki, to niestety odbije się na finalnej cenie smartfona z takim procesor. A takich modeli będzie coraz więcej, bo chcemy tego czy nie, 5G to przyszłość mobilnych urządzeń.

Przeczytaj też: Testujemy 5G w Warszawie

Ta cena to póki co jeszcze plotki, ale bardzo prawdopodobne. A to oznacza, że Snapdragon 875 będzie aż o 150-160 dolarów droższy od aktualnego flagowego Snapdragona 865. Przeliczając w prosty sposób na złotówki, to różnica ceny wynosi aż 600 złotych. Na samym procesorze. Sporo, więc i dość widoczne będą finalne ceny smartfonów z tym układem. Pozostaje pytanie, czy użytkownicy będą w stanie ją zaakceptować – zapowiada się bez wątpienia mocniejszy i bardziej wydajny procesor, w dodatku obsługujący sieć 5G. Tę samą sieć, która choćby w naszym kraju dopiero raczkuje i raczej trudno powiedzieć, by w 2021 stała się standardem. Ale jednocześnie trudno oczekiwać po producentach smartfonów by nie korzystali w swoich flagowych modelach z najmocniejszych układów Qualcomma tylko dlatego, że są droższe i podniosą sklepową cenę urządzenia. Idealnym rozwiązaniem jest równoległe sprzedawanie modeli bez 5G i z 5G, co też oczywiście aktualnie bada rynek – tylko w przyszłym roku te same firmy staną przed dylematem – najnowszy procesor z 5g czy starszy, ale tańszy bez 5G. Co postanowią? Szczerze mówiąc, nie wie, wydaje mi się jednak, że będziemy po prostu dopłacać.