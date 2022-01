Shazam nie jest jedyną usługą służącą do rozpoznawania muzyki - do tej pory najchętniej korzystałem z SoundHound. Aplikacja raczej nie zawodzi, rozpoznała nawet kilka razy moje nucenie, a integracja ze Spotify pozwalała na dodawanie rozpoznanych piosenek do ulubionych. Po zakupie Shazam przez Apple, usługa stała się częścią iOS-a, więc na hasło "co to za utwór", Siri potrafi skutecznie zwrócić wykonawcę i tytuł kawałka.

Shazam trafia do Chrome i wciąż jest dostępny na Androidzie

Wbrew obawom, Shazam nie zniknął z rynku jako aplikacja, nadal dostępny jest na Androida, niegdyś działał w przeglądarce, a teraz udostępniono wtyczkę do Chrome. Takie działania mogą się podobać. Tym bardziej, że pomimo negatywnych opinii na temat Shazama dla Chrome, wtyczka mnie na razie nie zawiodła. Radziła sobie z serwisami VOD, YouTube'em, Twitchem, SoundCloudem i innymi przypadkowymi miejscami w Sieci. Po instalacji Shazama w Chrome nie musimy wykonywać żadnych dodatkowych kroków - tworzyć konta czy logować się, choć jest to opcjonalne.

Shazam można połączyć tylko z Apple Music

Jeśli zależy nam na szybkim przechodzi do usługi muzycznej, to oczywiście jedynym wyjściem będzie skorzystanie ze wspólnego profilu z Apple Music. Dzięki temu można jednym kliknięciem przejść do usługi streamingowej, by posłuchać rozpoznanego utworu. Sama wtyczka posiada funkcję historii, więc po rozwinięciu listy "Shazams" ujrzymy wcześniej rozpoznane kawałki. Faktycznie zdarza się, że w trakcie rozpoznawania utworu muzyka delikatnie potrafi się przycinać, ale dzieje się to rzadko, nie jest regułą i w ogóle nie przeszkadza w korzystaniu z wtyczki.

Jak działa Shazam w Chrome?

Przewaga wtyczki nad stroną www, a przede wszystkim aplikacją mobilną, to oczywiście komfort jej obsługi. Zamiast odwiedzania strony internetowej klikamy jedynie w ikonę Shazama obecną w zasobniku Chrome'a, a później w logo usługi, by rozpocząć rozpoznawanie. Druga sprawa, to brak potrzeby korzystania z mikrofonu i wyciszania innych, ewentualnych dźwięków.

Shazam rozpoznaje muzykę tylko w aktywnej karcie, więc jeśli słuchacie jej w tle, to musicie przełączyć się na daną kartę, by użyć rozszerzenia. Nie wiem, dlaczego niektórzy postrzegają to jako wadę - o wiele łatwiej jest mi przełączyć się na konkretną kartę i aktywować Shazama, niż włączać usługę, a później wskazywać, z której strony pochodzi poszukiwana przeze mnie melodia. Wydaje mi się, że łatwiej wtedy o błąd.

Skąd pobrać Shazam dla Chrome

Wtyczka zniknęła, co prawda, z Chrome Web Store na kilka godzin i nie można jej było zainstalować, ale pojawiła się z powrotem i każdy bez problemu powinien móc ją pobrać. Jako, że Edge i Opera korzystają z tego samego silnika, wtyczkę można zainstalować także w tych przeglądarkach, korzystając z tego samego linku.