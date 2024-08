Promocje, w których naklejki zdobyte za wydane pieniądze wymienia się na pluszowe maskotki w Biedronce odbywają się regularnie. Co jakiś czas w sklepach z owadem w logo pojawia się jakiś gang, złożony z kilku czy kilkunastu maskotek. Jak je zdobyć? Oczywiście robiąc zakupy za odpowiednią kwotę i wkładając do koszyka odpowiednie produkty.

Tegoroczny Gang Produkciaków składa się z aż siedemnastu zabawek. Co gorsza, do zdobycia jednej z nich trzeba aż 60 naklejek. Czy klienci zaangażują się w nową promocję równie mocno, co w jej poprzednie odsłony? Jeronimo Martins właśnie na to liczy.

Gang Produkciaków: siedemnaście zabawek do zdobycia w Biedronce

W skład Gangu Produkciacków wchodzą:

malina Malwina,

groszek Grześ i Grażynka,

ziemniak Ziemowit,

parówki Pamelki,

serek Sławek,

pieróg Patryk,

frytki Filomenki,

lód Lucek,

lód Lila,

muffinka Marylka,

szampon Szymon,

pasta Pola,

papier Pakosław,

czekolada Celinka,

sok Sebek,

wkrętarka Wiki,

apka Biedronka.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Biedronkę, reprezentują one różne kategorie produktów dostępnych na półkach tego sklepu. Wśród maskotek pojawia się również apka Biedronka, która w świecie przygód Produkciaków pełni rolę narratora i przewodnika.

Jak zdobyć Produkciaki?

Istnieją trzy sposoby na to, by stać się posiadaczem Produkciaka. Pierwszy z nich jest najprostszy, ale jednocześnie najbardziej kosztowny. Zabawki dostępne są w sprzedaży w cenie 49,99 złotych. Co jednak, jeśli nie chcemy wydawać aż tylu pieniędzy? Musimy zaangażować się w zbieranie naklejek. Zebranie 30 sztuk obniża cenę do 24,99 złotych, a za 60 dostaniemy Produkciaka bez dopłaty.

Gang Produkciaków – zasady zbierania naklejek

Naklejki uprawniające do odbioru nowych maskotek Biedronki wydawane są w dniach od 26 sierpnia do 16 listopada 2024 roku. By otrzymać jedną naklejkę, trzeba zrobić zakupy za kwotę co najmniej 69 złotych. Oznacza to, że do odebrania jednej maskotki trzeba wydać w Biedronce aż 4140 złotych. Są jednak sposoby na zdobycie dodatkowych naklejek. Oto one:

zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka za każde wydane 69 złotych,

zakup warzyw lub owoców za każde wydane 69 złotych,

zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł, przy czym ofertą specjalną są objęte wyłącznie wybrane produkty dostępne w ofercie sklepu Biedronka, wskazane w gazetkach promocyjnych i oznaczone znakiem „Kup i zyskaj extra naklejki”,

prawidłowe rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka – kod uprawniający do dostępu do quizu otrzymają użytkownicy karty Moja Biedronka po dokonaniu zakupów za min. 69 zł zrealizowanych z użyciem karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.

Jak wygląda to w praktyce? Jeśli zrobimy zakupy za 69 złotych skanując przy tym kartę lojalnościową bądź kod z aplikacji mobilnej, prawidłowo rozwiążemy quiz w aplikacji, w koszyku znajdzie się warzywo lub owoc oraz produkty oznaczone hasłem Kup i zyskaj extra naklejki za minimum 10 złotych otrzymamy 5 naklejek. W takim przypadku zakupy za ponad 69 złotych trzeba zrobić już nie 60 razy, a 12 razy. Ile za to zapłacimy? Minimum 828 złotych.

Nowość: wirtualna ulotka do zbierania naklejek

Podczas poprzednich akcji zbierania naklejek często pojawiał się problem z ich chwilowym brakiem w danym sklepie. Tym razem sieć próbuje go uniknąć dzięki wprowadzeniu możliwości zbierania wirtualnych naklejek, widocznych wyłącznie w aplikacji mobilnej. Nie jest to jednak obowiązkowe - to klient decyduje, czy zbiera naklejki fizyczne, czy wirtualne.

Maskotki z serii Gang Produkciaków będą wydawane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2024 roku.

Która zabawka okaże się ulubieńcem klientów Biedronki i jako pierwsza zniknie ze sklepów? Tego jeszcze nie wiemy, jednak sądząc po dyskusjach w mediach społecznościowych, papier Pakosław jest murowanym kandydatem do tytułu najbardziej rozchwytywanego Produkciaka.

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.