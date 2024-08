Biedronka startuje z nową akcją. Do wyrwania elektronika na promocji

Biedronka jest jedną z największych sieci spożywczych w Polsce, jednak sieć z owadem w logo podbija również inne rynki europejskie. Ich najnowszym celem jest Słowacja, gdzie już teraz budowane są pierwsze budynki, w których zostanie ułożony asortyment Biedronki. Tymczasem sieć sklepów nie zapomina o uczniach w Polsce. W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym Biedronka rusza z akcją promocyjną "Kierunek Szkoła".

W nowej ofercie oczywiście znajdzie się masa długopisów, książek, zeszytów i innych artykułów szkolnych, jednak nie zabrakło promocji na elektronikę. Nic dziwnego, uczniom przydadzą się nie tylko ołówki i linijki, ale także urządzenia typu tablet lub hulajnoga elektryczna.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Już dziś w sklepie internetowym Home Biedronka dostępne są nowe promocje na elektronikę. Wśród nich znajduje się Tablet V22 marki Blow z wyświetlaczem o rozmiarze 10,1" oraz z systemem Android 12. Urządzenie zostało zaopatrzone 4 GB pamięci RAM oraz baterię o pojemności 7000 mAh. Tablet dostępny jest w promocyjnej cenie 529 złotych.

Do nauki przydaje się komputer, jednak nawet najlepsze urządzenie jest bezużyteczne bez odpowiednich akcesoriów. Biedronka wyprzedaje zestaw zawierający tanią myszkę i klawiaturę RF Set Nano marki Tracer. Oba urządzenia są bezprzewodowe i można je kupić za 54,90 złotych.

Biedronka

Do szkoły trzeba się w jakiś sposób dostać. Jeżeli nie są to duże odległości, to wygodnie można podjechać hulajnogą elektryczną. W Home Biedronka hulajnoga elektryczna Silver City dostępna jest taniej o 33%. Zamiast standardowej ceny 1499 złotych zapłacimy 999 zł. Urządzenie charakteryzuje się mocą 250 W oraz zasięgiem do 18 kilometrów na jednym ładowaniu.

W ofercie znalazła się również opaska sportowa Redmi Smart Band Pro o rozmiarze koperty 1,47". Urządzenie wykonuje podstawowe pomiary zdrowotne, takie jak ciśnienie i natlenienie krwi. Kupić je można za 135 złotych, czyli w cenie o 45% niższej niż standardowo. Fanów audio mogą z kolei zainteresować słuchawki Bluetooth MI Air 2 Pro, które można wyrwać za połowę ceny, czyli 124,50 zł.

Wymienione promocje obowiązywać będą do 1 września.

Grafika: depositphotos