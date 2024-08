Hit w Biedronce! Elektronika o ponad połowę taniej

Biedronka jest znana nie tylko z szerokiej oferty spożywczej, ale także z bogatego asortymentu elektroniki. W sklepach można znaleźć różnorodne urządzenia elektroniczne, od smartfonów, przez głośniki, aż po akcesoria do domu, w tym smart home. Sieć regularnie wprowadza atrakcyjne promocje, które przyciągają konsumentów zainteresowanych elektroniką w przystępnych cenach. Co więcej, Biedronka oferuje również własne akcesoria i urządzenia pod różnymi markami, które cieszą się dużą popularnością ze względu na sprawiedliwy stosunek jakości do ceny.

Jednym z najnowszych produktów dostępnych w Biedronce w promcji jest bezprzewodowa kamera wewnętrzna GNCC P1. To urządzenie służy do monitorowania wnętrza domu, zapewniając bezpieczeństwo i zdalny podgląd wnętrza pomieszczenia. Kamera GNCC P1 wyposażona jest w funkcję obrotu o 360 stopni, co pozwala na pełne pokrycie monitorowanego obszaru. Dzięki rozdzielczości 1080p, obraz ma być wyraźny i szczegółowy, co w teorii pozwala na dokładniejsze obserwowanie każdego zakątka pomieszczenia. Kamera posiada również funkcję nocnej wizji, która zapewni widoczność nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Elektronika o ponad połowę taniej w Biedronce

Dodatkowo, funkcja detekcji ruchu automatycznie rejestruje i powiadamia o wszelkich ruchach w monitorowanej przestrzeni, co zwiększa poziom bezpieczeństwa, ponieważ na nasz smartfony wysyłane są stosowne powiadomienia. Kamerka może być idealnym rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pewność, że ich dom jest bezpieczny, nawet gdy są daleko, daleko poza nim. Kamera sprawdzi się również jako narzędzie do monitorowania zwierząt domowych czy dzieci.

Aktualnie w Biedronce trwa promocja na kamerę GNCC P1. Od 21 do 27 sierpnia 2024 roku, urządzenie można nabyć w wyjątkowej cenie 95 zł, zamiast regularnej ceny 199 zł.