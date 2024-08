Biedronka jest jedną z największych sieci sklepów w Polsce. Co jakiś czas odświeża półki z asortymentem tymczasowym. Biedronka udostępniła właśnie nową gazetkę, w której pojawiło się wiele ciekawych pozycji. Wiadomo już, że na półkach sklepowych zagości sporo przydatnej elektroniki. Nie zabraknie myszek, ładowarek, sprzętu audio, czy nawet smartwatchy. Promocje startują już dziś 12 sierpnia i będą trwały do niedzieli 25.08.

Biedronka wyprzedaje smartwatche za 99 złotych

Biedronka

Jedną z najgorętszych ofert w nowym asortymencie z pewnością jest smartwatch Forever w cenie 99 złotych. Urządzenie można połączyć ze smartfonem za pomocą Bluetooth. Smartwatch oferuje różne tryby sportowe, które pomogą w wykonywaniu ćwiczeń. Dodatkowo monitoring snu oraz pracy serca doskonale sprawdzą się w przypadku osób chcących zadbać o zdrowie. Urządzenie charakteryzuje się wodoszczelnością IP67, więc nie musimy się obawiać zamoczenia go w wodzie. W zestawie dostajemy dwa paski.

Sprzęt audio i myszki

Biedronka

Na półkach sklepowych w Biedronce zagości również sprzęt audio w postaci głośnika Bluetooth marki Forever. Kupimy go już za 79,90 zł. Urządzenie charakteryzuje się mocą 20 W oraz łącznością Bluetooth 5.1. Do tego nie można odmówić mu walorów estetycznych, zapewnionych przez panel RGB. W razie potrzeby może wraz z drugim głośnikiem pełnić funkcję TWS. Urządzenie zaopatrzone zostało w gniazdo na kartę micro SD oraz wejście USB-C i AUX.

W ofercie znajdą się również bezprzewodowe myszki Setty w różnych kolorach. Koszt takiego egzemplarza to 19,99 złotych. Gryzonie mają 6 przycisków oraz charakteryzują się łącznością 2,4 GHz przez efektywnym zasięgu 10 metrów. W zestawie możemy liczyć na adapter USB oraz 2 baterie AAA.

Powerbanki, ładowarki i kable

Sierpień to miesiąc wakacyjny. Czasem może się zdarzyć, że zapomnimy tak kluczowej rzeczy, jak ładowarka sieciowa, czy kabel do ładowania. Zamiast przepłacać, będzie można wybrać się do Biedronki. Znajdziemy tam kable Setty z różnymi końcówkami za 12,99 zł. Z kolei ładowarka sieciowa z dwoma portami i napięciem wyjściowym 5 V to koszt 19,99 zł. Na dłuższe podróże można zaopatrzyć się w powerbank o pojemności ładowania 10000 mAh. Cena takiego urządzenia to 49,99 zł.

Grafika: depositphotos