Lidl jest jedną z największych sieci sklepów w Polsce. Niemiecka marka zajmuje się głównie sprzedażą artykułów spożywczych, jednak znani są również z całkiem niezłej jakości narzędzi. Zainteresowanie narzędziami Parkside jest na tyle duże, że przedsiębiorstwo postanowiło otworzyć osobny sklep z produktami tej marki. Pierwszy taki punkt powstał w Bytomiu i już w pierwszy dzień ustawiały się do niego kolejki.

Nie oznacza to jednak, że Lidl zrezygnuje z wystawiania swoich narzędzi na półkach sklepowych w ramach asortymentu tymczasowego. Już pod koniec miesiąca Lidl przywita nas z kolejnymi promocjami. Tym razem w ofercie pojawi się sporo elektronarzędzi ogrodowych.

Lidl wyprzedaje narzędzia ogrodowe

Od czwartku 29 sierpnia na półki sklepowe w Lidlu trafią nowe narzędzia ogrodowe. Największe fale upałów są już za nami, a jesień zbliża się wielkimi krokami. Dlatego też dobrze byłoby zadbać o własny ogród. W Lidlu pojawi się odkurzacz i dmuchawa do liści 2600 W z pasem do przenoszenia oraz przewodem zasilającym o długości 10 metrów. Cena takiego urządzenia to 129 złotych. Oprócz tego będzie można kupić piłę spalinową o 20% taniej, czyli za 319 złotych. Podobna obniżka dotyczy również ostrzałki do łańcuchów 85 W. W tym przypadku zapłacimy 95 złotych.

Lidl

Na półki sklepowe trafią również nożyce do żywopłotu w dwóch wariantach. Pierwszy z długim trzonkiem charakteryzuje się mocą 710 W oraz regulowaną pozycją, w celu zapewnienia odpowiedniego kąta cięcia. Rura aluminiowa daje możliwość wydłużenia trzonka o 60 centymetrów. W tym przypadku przyjdzie zapłacić nam 279 złotych. Drugie nożyce mają moc 450 W i nie oferują przedłużenia, ale są o wiele tańsze, gdyż ich cena wynosi 119 złotych.

Z kolei do bardziej precyzyjnej wycinki gałęzi można wykorzystać akumulatorowy sekator ogrodowy 4 V z kluczem płaskim, osłoną noża oraz ładowarką w zestawie. Cena urządzenia to 79,99 złotych.

Grafika: depositphotos.com