Jak wyłączyć reklamy w Yanosiku? Oto pewny sposób

Yanosik to dedykowana aplikacja nawigacyjna stworzona specjalnie dla kierowców, oferująca różnorodne przydatne funkcje. Aplikacja ta informuje użytkowników o kontrolach drogowych, aktualnych korkach oraz utrudnieniach na drodze. Ponadto dostarcza informacje o miejscach do jedzenia i zakwaterowania. Yanosik umożliwia także użytkownikom zgłaszanie sygnałów o korkach, wypadkach i innych problemach na trasie, co pozwala innym unikać tych problematycznych miejsc. Yanosik działa zarówno w trybie online, jak i offline, co czyni go szczególnie przydatnym narzędziem dla podróżujących po Polsce.

Jest jednak coś, co do pewnego stopnia irytuje wszystkich użytkowników. To reklamy, z których nie było do tej pory sposobu zrezygnować, ale twórcy aplikacji zapowiedzieli, że niebawem pojawi się taka możliwość.

- Wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam w aplikacji Yanosik to odpowiedź na potrzeby kierowców. Niejednokrotnie zwracano się do nas z zapytaniem o tę opcję. Nasz zespół pracował nad tym rozwiązaniem od dłuższego czasu i po szeregu testów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam głosowych, banerowych oraz z ekranu startowego za zakup średniej lub dużej kawy. Ta forma to jednocześnie podziękowanie dla zespołu Yanosik za ich pracę, która jest również wartością dodaną dla użytkownika, który jeśli będzie chciał, to będzie mógł korzystać z naszej aplikacji bez tła reklamowego – Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

Yanosik - jak wyłączyć reklamy?

Wkrótce w aplikacji Yanosik pojawi się opcja wyłączenia reklam. Aby to zrobić, wystarczy zaktualizować aplikację do wersji 4.0.1.3 (dla Androida) lub 5.1.6 (dla iOS), a następnie dokonać wyboru jednej z dwóch dostępnych opcji, które służą jako wsparcie dla zespołu pracującego nad tym systemem:

Subskrypcja miesięczna przy zakupie średniej lub dużej kawy pozwoli na trwałe wyłączenie reklam głosowych, banerowych oraz na ekranie startowym. To rozwiązanie będzie działać do czasu, kiedy sami postanowimy zrezygnować z subskrypcji. Jednorazowy zakup średniej lub dużej kawy pozwoli na eliminację reklam głosowych, banerowych i na ekranie startowym na okres 30 dni.

Czy Yanosik będzie płatny?

Twórcy rozwiewają wszelkie wątpliwości: aplikacja pozostanie zawsze bezpłatna, a wszystkie funkcje pozostają dostępne dla każdego użytkownika. Wszyscy będą mogli nadal korzystać z aplikacji bez jakichkolwiek opłat.