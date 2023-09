Wypalenie zawodowe? Sztuczna inteligencja znajdzie Ci wymarzoną pracę

Każdy, kto choć raz zderzył się z realiami rynku pracy, wie doskonale, że szukanie idealnej posady nie jest łatwym zdaniem. Nie mówię już o samych ofertach, stawkach i umowach, ale o wyborze stanowiska, które będzie pasować do umiejętności, preferencji i wykształcenia. Co w sytuacji, gdy zupełnie nic nie przychodzi nam do głowy? Skorzystać z usług doradcy zawodowego? Meh, to już przeszłość. Szybszą pomoc może zaoferować sztuczna inteligencja, wskazująca kilka propozycji z setek zawodów przyszłości, dopasowanych na podstawie krótkiego testu.

AI oceni kompetencje i dopasuje stanowisko z puli 300 zawodów

Czy ocena kompetencji i dopasowanie idealnego zawodu może trwać tylko 7 minut? Według Jobbli – nowego startupu na polskim rynku – tak, a potwierdzeniem tej tezy ma być specjalna platforma, dzięki której młodzi pracownicy poszukujący wymarzonej pracy i osoby wypalone zawodowo mogą znaleźć dla siebie wymarzone zajęcie. Wszystko to zaś przy wsparciu sztucznej inteligencji, określającej nie tylko rekomendacje trzech najlepszych kierunków kariery z opracowanej przez Jobbli bazy niemal 300 zawodów przyszłości, ale też profil użytkownika, jego indywidualne predyspozycje oraz obszary wymagające rozwoju – co ciekawe AI wskaże też, jak te porady przenieść na CV, by zwiększyć swoje szanse u potencjalnego pracodawcy.

Sam test składa się z kilkunastu zamkniętych pytań i nie wymaga rejestracji. Raport otrzymujemy na podanego maila w przeciągu 24 godzin – zupełnie za darmo. Warto jednak zaznaczyć, że dostęp do szczegółowej charakterystyki wyselekcjonowanych zawodów wymaga opłacenia symbolicznego datku w wysokości 5 zł.

Aż 62 proc. ludzi w wieku 18-25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu asymetrii informacyjnej. Często nie są pewni swoich kompetencji i nie do końca wiedzą, czym chcieliby i mogliby się zajmować. Zakładaliśmy Jobbli głównie z myślą o nich, jednak nasze rozwiązania są równie przydatne i skuteczne w przypadku zmagających się z tymi samymi wątpliwościami osób neuroatypowych, wypalonych zawodowo czy rozważających przebranżowienie, niezależnie od wieku i doświadczenia zawodowego – Alicja Marchewka, CEO Jobbli

Wysoka wypłata? Owszem, ale nie to jest najważniejsze

Z badań Jobbli wynika, że młodzi ludzie poniżej 25 roku życia chcą swoją pracą wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo. W przedziale wiekowym od 26 do 29 lat najważniejsza wydaje się satysfakcja z wykonywanego zawodu. Wszystkie przebadane grupy wiekowe są zgodne, że zarobki mają duże znaczenie, ale tendencja do faworyzowania wysokiej wypłata spada wraz z wiekiem – w grupie 25-39 opowiedziało się za nią lat 60%, a przedziale 22-25 lat aż 93%.

Jeśli tak jak uczestnicy badania znajdujecie się właśnie na etapie szukania pierwszej pracy, lub macie dość obecnego pracodawcy, to możecie zdać się na sztuczną inteligencję i wykonać test pod tym adresem – ja z mojego raportu wyciągnąłem kilka ciekawych wniosków ;)

Stock image from Depositphotos