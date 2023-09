6500 zł za kolekcję filmów animowanych! Dobrze, że jest Disney+

Mamy na pokładzie fanatyków Disneya? Jeśli tak, to mamy dla Was totalną perełkę kolekcjonerką, ale ostrzegam – tanio nie będzie. To zestaw 100 kultowych animacji wraz ze specjalnymi dodatkami. 86 lat historii animacji w jednym pudełku Mało kto może konkurować z Disneyem w zakresie zarabiania na ak...

Mamy na pokładzie fanatyków Disneya? Jeśli tak, to mamy dla Was totalną perełkę kolekcjonerką, ale ostrzegam – tanio nie będzie. To zestaw 100 kultowych animacji wraz ze specjalnymi dodatkami.

86 lat historii animacji w jednym pudełku

Mało kto może konkurować z Disneyem w zakresie zarabiania na akcesoriach nawiązujących do filmów i seriali. Figurki, plakaty, naszywki, ubrania czy w końcu sam Disneyland – wszystko to tworzy spójny obraz uniwersum, który sprawił, że Disney ma tak wielu fanów na całym świecie. Ci najbardziej zatwardziali są w stanie wydać na przedmioty kolekcjonerskie niemałe pieniądze i to zapewne im dedykowana jest nadchodzący zestaw Disney Legacy Animated Film Collection.

Kolekcjonerka zawiera 100 filmów animowanych, wydawanych od 1937 do 2023 roku. Wszystkie w wersji na Blu-ray i opatrzone pięknie oprawionymi albumami, przedstawiającymi kultowe plakaty. Dodatkowo kryształowe uszka Myszki Miki z wygrawerowanym logo Disney 100, certyfikat autentyczności oraz litografię z motywem nadchodzącej animacji „Życzenie”, która ukarze się pod koniec listopada.

Na płytach znajdą się takie hity jak Coco, Frozen, Kubuś Puchatek, Iniemamocni, Ton Story czy Mulan. Najstarszą produkcją jest zaś Królewna Śnieżka z 1937 roku. W tym miejscu znajdziecie pełną listę tytułów z Disney Legacy Animated Film Collection.

Ile przyjdzie nam wydać za takie cudo? Edycję kolekcjonerską wyceniono na 1500 dolarów, czyli około 6500 zł. Oczywiście wszystkie animacje możecie równie dobrze obejrzeć w ramach subskrypcji Disney+ za 28,99 zł miesięcznie, ale już bez sympatycznych dodatków i gustownych opakowań. Na pewno wzbudzi zainteresowanie osób, traktujących zakup jako inwestycję, bo Disney Legacy Animated Film Collection to edycja limitowana, która za kilka może być warta znacznie więcej. Nie traktujcie tego jednak jako poradę inwestycyjną!