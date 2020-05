Najpierw Orange, teraz Play, czyli dwaj operatorzy z największą bazą kart SIM, podzielili się już swoimi wynikami za I kwartał 2020 roku. Czas więc przyjrzeć się, co się zmieniło u tych operatorów, jeśli chodzi o stan posiadania, zarówno jeśli chodzi o liczbę kart SIM, jak i stan rozbudowy sieci nadajników.

Wyniki Orange i Play na koniec 2019 roku

Dla porównania cofniemy się najpierw do końca 2019 roku, kiedy to na dzień 31 grudnia Orange raportował 15284 tysiące kart SIM, w tym 10237 tys. od klientów kontaktowych i 5047 tys. w ofertach na kartę. Z kolei Play 15265 tys. – 9991 tys. w ofertach abonamentowych i 5274 tys. w prepaidzie. A więc różnica niewielka – 19 tys. kart, można było mieć jeszcze wątpliwości, kogo ogłaszać numerem 1 w Polsce pod tym względem.

Liczba kart SIM po IV kw. 2019 r. Orange Play Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15284 15265 19 Karty SIM – postpaid 10237 9991 246 Kart SIM – prepaid 5047 5274 -227

Spójrzmy jeszcze na liczbę stacji bazowych, zarówno ogólną jak i tych stacji zmodernizowanych z maksymalną dostępną konfiguracją, na których działa agregacja 4 nośnych 4G.

Liczba stacji bazowych po IV kw. 2019 r. Orange Play Różnica Ogólna liczba stacji (szt.) 11200 7868 3332 Stacje zmodernizowane pod 5G 2464 2900 -436

Tutaj Orange miał zdecydowanie więcej nadajników, bo 11200, w tym 2465 zmodernizowanych, ale Play tych ostatnich miał o 436 więcej.

Wyniki Orange i Play na koniec marca 2020 roku

Zanim przejdziemy do bieżących wyników, popatrzmy jeszcze na wyniki raportu UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami po I kwartale 2020 roku, bo to ma spore znaczenie przy ocenie ogólnej bazy kart SIM.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w I kwartale 2020 roku Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 89622 99091 9469 Play 133878 66381 -67497

Play na koniec marca był na minusie prawie 68 tys. kart SIM, z kolei Orange prawie 10 tys. na plusie. To nie mogło nie wpłynąć na ogólne wyniki tych operatorów po I kwartale 2020 roku.

Liczba kart SIM po I kw. 2020 r. Orange Play Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15436 15197 239 Karty SIM – postpaid 10342 9971 371 Kart SIM – prepaid 5095 5226 -131

Orange zakończył go z wynikiem 15436 tys., czyli 152 tys. więcej niż na koniec 2019 roku, a Play 15197 tys., czyli 68 tys. mniej. To się oczywiście nie przekłada 1:1 na przenoszenie numerów, ale to prawie dokładnie ta liczba, którą stracił Play na rzecz konkurencji w I kwartale 2020 roku.

Liczba stacji bazowych po I kw. 2020 r. Orange Play Różnica Ogólna liczba stacji (szt.) 11449 7965 3484 Stacje zmodernizowane pod 5G 2775 3165 -390

Jeśli chodzi o liczbę stacji bazowych, Play zwiększył stan posiadania o 97 nowych nadajników, w tym 265 przygotowanych już pod 5G. Natomiast Orange o 249, w tym zmodernizowanych maksymalnie (4CA) o 311. Tak więc dystans Orange do Play się pomniejszył, jeśli chodzi o modernizowane nadajniki z 436 do 390.

Można więc powiedzieć, że na koniec marca największym operatorem pod względem liczby kart SIM jest już zdecydowanie Orange, posiada też większą liczbę nadajników, a z kolei Play ma większą liczbę stacji bazowych z maksymalną możliwą konfiguracją.