Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela:

Pod względem wyników operacyjnych to był dla nas bardzo dobry kwartał, nawet jeśli odzwierciedlił się na nim nieco wpływ wprowadzenia stanu epidemii. Świadczymy już blisko 14,8 mln usług kontraktowych, a ponad 2 miliony klientów korzysta z usług łączonych. To ogromny sukces programu smartDOM, który jest największym tego typu programem oferującym usługi dla domu i rodziny. Tak skuteczna realizacja strategii multiplay, czyli dosprzedaży kolejnych usług naszym klientom, przełożyła się na wzrost średniego przychodu od klienta oraz ponownie bardzo niski wskaźnik rezygnacji. Wyniósł on zaledwie 6,6% w skali roku, co świadczy o ogromnie wysokiej lojalności naszych klientów.

Widać to też w drugiej niemal identycznej parze operatorów – Plus i T-Mobile. Plus z szerokim wachlarzem usług, z których klienci mogą skorzystać i połączyć w jedno, płacą za każdą z nich taniej niż osobno czy u innego operatora. T-Mobile skupiony i nastawiony do tej pory tylko na usługi komórkowe, zaczyna dopiero dostrzegać konieczność poszerzania portfolio, stąd między innymi umowy z innymi operatorami na świadczenie usług dostępu do światłowodów.

Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska:

Dobry plan i wytrwałość w jego realizacji procentują. Po kwartałach, w których koncentrowaliśmy się na optymalizacji naszego modelu biznesowego i zbudowaniu naszej oferty wokół założenia troski o doświadczenie klienta oraz wychodzenie naprzeciw wszystkim jego potrzebom znaleźliśmy się w miejscu, w którym te wszystkie działania przekładają się na stałą poprawę pozycji rynkowej. Co za tym idzie – notujemy stabilny wzrost wyników finansowych. Wyraźnie widoczne jest to w wynikach za pierwszy kwartał tego roku: zwiększamy nie tylko liczbę klientów, jak i ich lojalność. Klienci kupują u nas coraz więcej usług i są z nich bardzo zadowoleni.

To nastawienie operatorów widać też w wynikach, nie tylko finansowych rzecz jasna – większa ilość usług to większe przychody, ale i w bazie kart SIM. Klienci, którzy kupują u operatora telewizję czy internet, z dużym prawdopodobieństwem skorzystają też z oferty komórkowej, bo zwyczajnie dostaną to taniej.

Baza kart SIM w Plus i T-Mobile na koniec 2019 roku Cyfrowy Polsat T-Mobile Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 12186 10954 1232 Karty SIM – postpaid 9690 7504 2186 Kart SIM – prepaid 2496 3450 -954

Baza kart SIM w Plus i T-Mobile na koniec marca 2020 roku Cyfrowy Polsat T-Mobile Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 12270 10982 1288 Karty SIM – postpaid 9804 7530 2274 Kart SIM – prepaid 2466 3452 -986

W Plusie zdecydowanie wyraźniej i większym zakresie rośnie baza klientów, ale jest jeszcze jeden charakterystyczny wynik dla tych dwóch par. By to pokazać, zerknijmy jeszcze na wyniki już całej „wielkiej czwórki” za I kwartał 2020 roku.

„Wielka czwórka” – Baza kart SIM po I kwartale 2020 r. Orange Play Różnica Cyfrowy Polsat T-Mobile Różnica Liczba kart SIM – ogólnie (tys.) 15436 15197 239 12270 10982 1288 Karty SIM – postpaid 10342 9971 371 9804 7530 2274 Kart SIM – prepaid 5095 5226 -131 2466 3452 -986

Zarówno Orange przoduje nad Play, jak i Plus nad T-Mobile w liczbie klientów abonamentowych, czyli najbardziej stabilnej, lojalnej no i dochodowej. Play ma więcej klientów na kartę niż Orange, tak jak T-Mobile niż Plus, ale to są klienci, którzy dziś są, a jutro ich nie ma. Nie oznacza to też, że Orange i Plus odpuścili oferty na kartę, ale prawdopodobnie przenoszą ich do ofert postpaid, dzięki innym usługom w ofercie, które dostępne są tylko w abonamentach.