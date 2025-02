Tanio jak w Polsce? Tych cen można nam tylko zazdrościć

Wszyscy nasi operatorzy z „wielkiej czwórki” w zasadzie mają ujednolicone w konstrukcji i zawartości, no i w cenach abonamenty komórkowe.

Każdy pakiet zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE, a wybór konkretnego z nich uzależniony jest tylko od dostępnego w nim limitu transferu danych. Minimalnie jest to więc 5 GB transferu danych za około 40 zł miesięcznie, maksymalnie 300 GB lub bez ograniczeń za około 90 zł miesięcznie.

Tak prosto i tanio nie jest w innych krajach Europy Środkowo - Wschodniej.

Abonament komórkowy w Orange Słowacja

Pełny no limit na rozmowy i wiadomości oraz 200 GB transferu danych, później z ograniczeniem prędkości do 20 Mb/s kosztuje w abonamencie Orange na Słowacji ponad 190 zł miesięcznie, i to z rabatem za podpisanie umowy z zobowiązaniem.

Mamy tu wprawdzie rabat na urządzenie w wysokości tysiąca złotych, ale i tak cena kosmiczna. Jedyny sensowny pakiet z limitem 50 GB transferu danych, który u nas kosztuje około 60 zł, na Słowacji dostępny jest tylko dla młodych i kosztuje 75 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w T-Mobile Czechy

W Czechach najtańszy pakiet kosztuje 55 zł miesięcznie, ale zawiera tylko 5 GB transferu danych i 150 minut na rozmowy oraz 150 wiadomości.

Za 124 zł można aktywować limit 12 GB transferu danych i nielimitowane rozmowy oraz jak podejrzewam brak żadnych limitów w weekendy.

Przez cały tydzień brak limitów (internet z ograniczeniem prędkości do 10 Mb/s) to koszt prawie 160 zł miesięcznie, a bez ograniczania prędkości 230 zł miesięcznie - do tego 1000 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE, darmowe dostawy do punktów odbioru i rok dostępu do platformy MAX.

Abonament komórkowy w T-Mobile Węgry

Za to przedziwna konstrukcja ofert dostępna jest na Węgrzech, gdzie z osobna musimy wybrać pakiet internetu i dobrać do niego pakiet na rozmowy oraz wiadomości.

Przy czym, jeśli chcemy wybrać najtańszy pakiet 5 GB transferu danych, nie możemy dobrać do niego pakietu, w którym płacimy za wykorzystane minuty i wiadomości - musimy wykupić drugi pakiet z nielimitowanymi połączeniami wewnątrz sieci i 1000 wiadomości SMS. Łączny koszt takiego zestawu to 62 zł miesięcznie, a z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich - 102 zł miesięcznie.

Podobnie, jak chcemy płacić tylko za przeprowadzone rozmowy i wysłane wiadomości SMS, nie dobierzemy do niego najtańszego pakietu z limitem 5 GB transferu danych, musimy zdecydować się na minimum 15 GB.

Z kolei pakiet z limitem 60 GB transferu danych i nielimitowane rozmowy do wszystkich z pakietem 1000 SMS to koszt 164,30 zł miesięcznie, a jak dobierzemy internet mobilny bez limitów - 195 zł miesięcznie.

Naprawdę mamy najlepiej w byłym bloku wschodnim? Okazuje się, że jednak nie, my możemy pozazdrościć oferty dostępnej w Rumunii.

Abonament komórkowy w Orange Rumunia

W Rumunii powszechnie dostępne są już pakiety z brakiem limitów w internecie mobilnym (sprawdzałem też w Vodafone Romania). Aktualnie w abonamencie Orange jest promocja dla nowych klientów, z 50% zniżki na cały okres dwuletniego zobowiązania.

Aczkolwiek, taki pakiet z nielimitowanym internetem, rozmowami, wiadomościami, 300 minutami na rozmowy międzynarodowe, telewizja online i 50% zniżki na MAX, nawet za 11 euro - 46 zł, byłby mile widziany u nas, w obecnej promocji kosztuje on 5,5 euro - 23 zł miesięcznie. Ciekawie przy tym skonstruowana jest promocja na Netfliksa w dwóch najdroższych pakietach, mamy tu 3 miesiące dostępu za darmo, ale rozbite na cały rok - pierwszy miesiąc, szósty i dwunasty miesiąc subskrypcji.

