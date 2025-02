Tak tanio za tak wiele jeszcze nie było - 20 zł za ofertę no limit i 30 GB!

Przy abonamentach komórkowych „wielkiej czwórki” w cenach od 50 zł do nawet 90 zł, oferta no limit za 20 zł brzmi już jak jakaś abstrakcja. Takowa pojawiła się w ofercie jednego z dużych operatorów telekomunikacyjnych.

Niewiele już takich ofert zostało, więc na wstępie i po krótce przyjrzymy się tym jeszcze dostępnym, w ramach których możecie korzystać z nielimitowanych rozmów komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE (wg zasady RLAH) oraz z paczki transferu danych za 20 zł miesięcznie.

Będą to pojedyncze oferty dla jednego numeru, bo w pakietach łączonych dla dwóch lub więcej numerów, nadal można zejść w nieco droższych ofertach do 20 zł za numer - Plush abonament czy nawet do 19 zł - Nju Mobile abonament i subskrypcja.

Oferty z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości do 20 zł

Nju mobile na kartę

Najtańsza obecnie oferta no limit (rozmowy i wiadomości SMS/MMS), dostępna jest obecnie w Nju Mobile na kartę. Za 19 zł miesięcznie, dostępny jest tu limit transferu danych na poziomie 20 GB. Co istotne tutaj, to jedyna aktualnie oferta dla nowych klientów, w ramach której obowiązuje zasada opłaty maksymalnej.

Przy stawkach 0,39 zł za zdarzenie - minuta rozmowy/wiadomość SMS lub MMS czy 1 MB transferu danych, daje nam to idealną ofertę dla osób, które nie korzystają z internetu w telefonie, niewiele dzwonią czy wysyłają wiadomości w miesiącu, a głównie je odbierają. To lepsze rozwiązanie niż oferta na kartę u „wielkiej czwórki”, gdzie koszt takich usług sięga już złotówki za zdarzenie.

Subskrypcja Heyah 01

Nieco droższa jest subskrypcja w Heyah 01 - za 19,99 zł miesięcznie można aktywować tu pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z takim samym limitem transferu danych - 20 GB w miesiącu.

Abonament w Virgin Mobile

Trzecia oferta w tym zakresie cenowym, to już dokładnie 20 zł miesięcznie, a dostępna jest w abonamencie Virgin Mobile - aczkolwiek również bez długoterminowego zobowiązania, mamy tu miesięczny okres wypowiedzenia.

Pakiet ten, również zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit 20 GB transferu danych w miesiącu.

Nowa tania oferta komórkowa w Vectra

Przechodząc już do bohatera dzisiejszej nowości, czyli do abonamentu komórkowego w Vectra (podobnie jak w Virgin Mobile bez zobowiązania, z miesięcznym okresem wypowiedzenia) - za pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz aż 30 GB transferu danych zapłacimy tutaj 20 zł miesięcznie.

Bez wątpienia, Vectra kierowała się tutaj wyżej opisanymi ofertami, by skonstruować konkurencyjny do nich pakiet, no i przebiła je zarówno limitem transferu danych w kraju - 30 GB, jak i w roamingu UE - 14,10 GB.

Czy to rzeczywiście najtańsze obecnie pakiety no limit na rynku? Nie, z kronikarskiego obowiązku wspomnę tutaj o jeszcze tańszych ofertach, ale bez roamingu w UE wg zasady RLAH:

a2mobile na kartę za 19,90 zł z limitem 10 GB,

abonament w Premium Mobile za 19,90 zł z limitem 30 GB (czasowa promocja na 9 miesięcy z rabatem 4,80 zł),

abonament w Otvarta za 17,99 zł z limitem 20 GB (1000 minut w roku na rozmowy w UE, wymienne na SMS i 1 GB transferu miesięcznie w roamingu UE),

abonament CrossMobile za 19,99 zł z limitem 30 GB (czasowa promocja na rok z rabatem 10 zł, w roamingu UE tylko pakiet transferu danych, bez rozmów i wiadomości).

Zdjęcie główne: Unsplash.