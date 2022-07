Dawno nie widziałem tak dobrych wyników. Orange chwali się wynikami za II kwartał 2022, a jest czym

Zaczynamy więc od cyferek dla inwestorów. Przychody Orange wzrosły rok do roku w II kwartale o 3,4%, a porównując całe pierwsze półrocze roku ubiegłego o 1,9%. Bardzo dobrze wyglądają tu też zyski, wypracowane głównie poprzez sprzedaż aktywów, niemniej ponad 50% zysku operacyjnego i 109% zysku netto robi wrażenie.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł) 2 kw. 2022 2 kw. 2021 Zmiana 1 poł. 2022 1 poł. 2021 Zmiana przychody 3 055 2 954 3,4% 5 986 5 872 1,9% EBITDAaL 798 756 5,6% 1 520 1 465 3,8% marża EBITDAaL 26,1% 25,6% +0,5 p.p. 25,4% 24,9% +0,5p.p. zysk operacyjny 337 224 50,4% 581 340 70,9% zysk netto 243 116 109,0% 368 155 137,0% ekonomiczne nakłady inwestycyjne 328 442 -26,0% 573 887 -35,0% organiczne przepływy pieniężne 417 159 162,0% 648 357 82,0%

W przypadku całego półrocza, mowa jest o wzroście w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 na poziomie odpowiednio aż ponad 70% i 137%.

Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska:

Bardzo dobre wyniki komercyjne i finansowe w drugim kwartale dowodzą, że nasza działalność jest odporna na trudności zewnętrzne i potrafimy się dostosować do niestabilnego otoczenia. Cieszy nas popyt na nasze usługi i telefony komórkowe. Wspieramy go poprzez szybki rozwój infrastruktury: w ostatnich 12 miesiącach zasięg naszych usług światłowodowych zwiększył się o 1,1 mln gospodarstw domowych.

Kluczowe wskaźniki (w tys.) 2 kw. 2022 2 kw. 2021 Zmiana indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 578 1 517 4,0% dostępy mobilne (karty SIM) 17 829 16 047 11,1% post-paid 12 238 11 192 9,3% pre-paid 5 591 4 855 15,2% stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 786 2 719 2,5% w tym łącza światłowodowe 1 065 827 28,8% stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2 633 2 782 -5,4%

No właśnie, wyniki komercyjne także napawają optymizmem. Wspomniane przez prezesa Orange zwiększenie zasięgu światłowodów Orange o ponad milion gospodarstw domowych w Polsce (dzięki temu aktualnie obejmuje już 6,5 mln gospodarstw), pozwolił na przekroczenie w II kwartale 2022 roku miliona klientów internetu światłowodowego, co było wzrostem rok do roku aż o prawie 30%. Porównując tylko kwartał do kwartału tego roku przybyło 66 tysięcy tysięcy klientów przy zwiększeniu zasięgu światłowodów o 332 tys. gospodarstw domowych.

Przybywa też klientów usług konwergentnych - rok do roku o 4%, ale chyba najbardziej cieszy zwiększenie liczby klientów na abonament komórkowy. Tylko w porównaniu z ubiegłym kwartałem ich liczba zwiększyła się o aż 100 tysięcy, a rok do roku o ponad milion - wzrost o prawie 10%.

Julien Ducarroz, prezes Orange Polska:

Jestem bardzo dumny z dalszego zaangażowania naszych zespołów we wsparcie Ukrainy, będącego potwierdzeniem wartości wyrażonych w filarze naszej strategii, który dotyczy odpowiedzialności. Od początku wojny gościliśmy w naszych ośrodkach około 700 osób z Ukrainy oraz rozdaliśmy ponad 600 tys. bezpłatnych starterów.

Jednak większy procentowo wzrost odnotowała liczba klientów ofert na kartę - o ponad 15% z 4,8 mln do 5,5 mln, głównie dzięki specjalnej ofercie pre-paid dla obywateli Ukrainy - Orange rozdał ponad 600 tysięcy darmowych starterów dla uchodźców z tego kraju, a porównując liczbę klientów ofert na kartę w I kwartale tego roku, zwiększyła się ona w II kwartale o 331 tysięcy.

Źródło: Orange Polska.