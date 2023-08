Kogo obchodzą kryptowaluty, NVIDIA rozbiła bank dzięki AI

Kryptowaluty to mrzonka przy ChatGPT

Pamiętacie pewnie jeszcze doskonale czasy ogromnego boomu na kryptowaluty, który sprawił, że ceny i dostępność kart graficznych pozostawiały wiele do życzenia. Nawet w szczycie tamtej gorączki NVIDIA nie zarabiała jednak tyle co obecnie dzięki zainteresowaniu jej rozwiązaniami związanymi z obsługą generatywnej sztucznej inteligencji. Popyt na serwerowe układy A100 i H100 jest tak duży, że NVIDIA może dyktować ceny i sprzedaje wszystko na pniu. A ceny tych układów nie są niskie, bo szacuje się, że mogą sięgać nawet 40 000 USD. Nie jest to jednak przeszkodzą dla dużych firm czy całych rządów (ostatnio duże zakupy poczyniła np. Arabia Saudyjska), a to przekłada się na zyski NVIDIA.

W 2. kwartale 2023 roku firma osiągnęła przychody rzędu 13,5 miliarda USD, o ponad 2 mld USD więcej niż oczekiwali analitycy. Zysk netto wyniósł natomiast 6,18 mld USD i był trzykrotnie wyższy niż w poprzednim kwartale oraz ponad 9 krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody NVIDIA urosły o 100% w ciągu roku, a największa w tym zasługa segmentu Data Center. Tylko ten jeden dział przyniósł przychody na poziomie 10,3 mld USD rosnąc o 171% w ciągu roku. Sprzedaż segmentu kart graficznych wygląda przy tych wynikach śmiesznie, bo to zaledwie 2,5 mld USD. W tym segmencie NVIDIA jednak też rośnie i to o całkiem solidne 24% w ciągu roku. Pozostałe dwa segmenty - profesjonalnej wizualizacji oraz motoryzacyjny przyniosły w sumie niespełna 600 mln USD przychodów.

To co robi największe wrażenie to wzrost marży brutto, rok temu NVIDIA mogła pochwalić się całkiem niezłą wartością na poziomie 45,9%. W ostatnim kwartale było to już jednak 71,2%, a to oznacza, że produkty NVIDIA sprzedają się po znacznie wyższej cenie niż koszty ich wytworzenia. Inwestycje poczynione w ostatnich latach w rozwój usług i urządzeń wykorzystywanych w centrach danych zwracają się teraz z nawiązką, a kolejny kwartał ma być jeszcze lepszy. NVIDIA prognozuje, że osiągnie w nim przychody rzędu 16 mld USD, podczas gdy analitycy oczekiwali prognozy na poziomie 12,6 mld USD. Wygląda na to, że nadal nie doceniamy potencjału takich usług jak ChatGPT czy Midjourney.

Kurs akcji bije rekordy

Rekordowe wyniki finansowe mają oczywiście swoje przełożenie na kurs akcji. Kilka tygodni temu NVIDIA dołączyła do wąskiego grona spółek wycenianych na ponad bilion USD, ale wygląda na to, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Po ogłoszeniu wyników kurs akcji w notowaniach posesyjnych rósł nawet o 8% przekraczając cenę 500 USD za jedną akcje. Obecnie nieco spadł, ale wiele wskazuje na to, że spółka pobije dzisiaj swój rekord. Wzrost jest oszałamiający, bo jeszcze w styczniu tego roku za jedną akcję NVIDIA płacono niespełna 150 USD. Kto wtedy uwierzył w potencjał sztucznej inteligencji, dzisiaj może liczyć solidne zyski.