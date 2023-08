ARM idzie na giełdę, chce pozyskać nawet 10 mld USD

ARM może być największym IPO w tym roku

Nie wszyscy są może tego świadomi, ale procesory ARM używane są obecnie praktycznie wszędzie. Nie tylko w smartfonach czy komputerach, ale również wszelkiego rodzaju kontrolerach, routerach i miliardach innych urządzeń. Z prospektu emisyjnego, który trafił do amerykańskiego SEC (odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego) wynika, że tylko w ostatnim roku rozliczeniowym ARM udzieliło licencji na 30 miliardów różnych chipów. Tak, to nie jest błąd, tylko w jednym roku na rynek trafiło 30 miliardów układów scalonych wartych niemal 100 mld USD korzystających z architektury ARM. Na liście klientów są tysiące firm, począwszy od gigantów jak Apple, Samsung czy NVIDIA, a kończąc na niewielkich spółkach z Chin.

Niestety dla ARM, zyski z tego tytułu wcale nie są wielkie. W zeszłym roku firma miała tylko 2,68 mld USD przychodów, nieco mniej niż rok wcześniej. Duży wpływ na ten wynik ma słabe zachowanie rynku smartfonów, gdzie sprzedaż od kilku kwartałów ciągle spada. Szacuje się, że ARM zarabia na jednym sprzedanym układzie zaledwie 11 centów (0,11 USD). Wynika to głównie z faktu, że wiele firm w przeszłości wynegocjowało sobie duże rabaty i teraz kupuje prawa do architektury ARM za bezcen. Jednocześnie każdy nowy gracz musi płacić według pełnego cennika, co przestaje być opłacalne. Dlatego coraz więcej firm zwraca się ku architekturze RISC-V. To jednak temat na inny wpis.

ARM chce pozyskać 10 mld USD

Przed ARM stoi zatem trudne zadanie aby utrzymać swoją dominację na rynku. Firma obecnie należy do japońskiego SoftBanku, który kupił ją w 2016 roku za około 32 mld USD i zdjął z giełdy. W zeszłym roku NVIDIA chciała kupić ARM za ponad 40 mld USD, ale zgody na transakcję nie wydały organy antymonopolowe w Europie i Stanach Zjednoczonych. Stąd decyzja o ofercie publicznej akcji (IPO), która może mieć miejsce jeszcze w tym roku. Na razie nie wiadomo jednak na ile ARM wycenia swoje akcje i jak dużo chce ich sprzedać. Wcześniej firma wspominała o sprzedaży akcji za 8-10 mld USD ale teraz mówi się raczej o mniejszej kwocie.

Według różnych źródeł, wycena ARM szacowana jest na około 60 mld USD, a w IPO chcą wziąć udział takie firmy jak NVIDIA, Amazon czy nawet Intel. Więcej szczegółów poznamy zapewne w najbliższych tygodniach. Akcje firmy będą notowane na giełdzie NASDAQ z tickerem "ARM".

źródło: Reuters