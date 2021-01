Wyniki finansowe Tesli za Q4 2020 i nowe, futurystyczne wnętrze Modelu S

Sprzedaż w Q4 2020

Zacznijmy jednak od najważniejszego, czyli sprzedaży samochodów. Tesla tradycyjnie zagregowała swoje produkty do dwu grup. Pierwsza to Modele S i X, które zostały wyprodukowane w liczbie 16097, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego kwartału w 2019 r. o 10%. Jednocześnie dostawy do klientów tych modeli spadły tylko o 3% i wyniosły 18966 szt. co oznacza, że liczba zamówień w tym kwartale spadła nieznacznie.