W rezultacie ma się to przełożyć na zasięg większy o 16% w stosunku do standardowych ogniw oraz mniejsze o 14% koszty produkcji. Niestety na nowe baterie sobie jeszcze poczekamy, bo Tesla zamierza je produkować samodzielnie w fabryce, która jeszcze nie istnieje. Dlatego do samochodów trafią najwcześniej dopiero w 2022 roku, a Tesli chodzi bardziej o to, aby baterii jej nie zabrakło, bo już miała problemy z dostawami od Panasonica. Obecnie kupuje ogniwa jeszcze od chińskiego CATL oraz koreańskiego LG Chem. Tesla pracuje też nad nowymi materiałami, pozbyciem się kobaltu z baterii i własną produkcją katod, ale to nadal śpiew przyszłości.

Tesla Model S Plaid – odpowiedź na Lucid Air

Od jakiegoś czasu krążyły też informacje o nowym typie napędu o nazwie Plaid. To nic innego jak 3 silniki elektryczne, które będą montowane w Modelu S i zapewnią jej jeszcze lepsze osiągi. Wygląda na to, że Tesla szykuje swoją odpowiedź na Lucid Air, bo Model S Plaid będzie dostępny od 139 990 USD, czyli aż 45 000 USD więcej niż obecnie kosztuje model Perfomance. Elon Musk nie podał dokładnej specyfikacji, bo ta wersja będzie dostępna dopiero pod koniec 2021 roku. Przyśpieszenie od 0 do 96 km/h (60 mph) ma trwać poniżej 2 sekund, a wynik na 1/4 mili powinien spaść poniżej 9 sekund. Większy ma być też zasięg, 520 mil, czyli 837 km oraz prędkość maksymalna, która może przekroczyć 320 km/h.