Doskonałe wyniki CD Projekt RED. Takich zysków nikt się nie spodziewał!

Ostatnie miesiące dla CD Projekt Red, przynajmniej od strony PR, nie należą do łatwych. Cyberpunk 2077 nie okazał się sukcesem tak wielkim, jak wielu miało nadzieję. Setki problemów przy (zwłaszcza konsolowej) premierze gry, do tego stale opóźniające się łatki i mgliste zapowiedzi aktualizacji. Podczas ostatniej, bardzo marnie zresztą ocenianej, konferencji zapowiadającej kolejne patche do gry pracownik CDPR, Patrick Mills, powiedział:

Wiemy, że wielu z Was było rozczarowanych tą grą. Wielu z nas też było rozczarowanych tą grą.

No cóż - trudno z tym dyskutować. Ani inwestorzy, ani analitycy, nie spodziewali się specjalnego szaleństwa po minionym kwartale. A tu niespodzianka. Zysk netto przebił ponad dwukrotnie oczekiwania — i drugi kwartał to 79,4 milionów złotych zysku operacyjnego. To ponad dwukrotnie więcej niż zakładały analizy przygotowane przez PAP (34,7 mln), a także znacznie więcej niż wynikało z analiz Reutersa (41 mln). Przychód ze sprzedaży gier CDPR w drugim kwartale tego roku wyniósł 273 miliony złotych.

Serwisowanie Cyberpunka w czasie transformacji studia i w trybie pracy zdalnej, który w znacznej mierze wciąż u nas obowiązuje, jest trudniejsze, ale dajemy z siebie wszystko. Poza kolejnymi aktualizacjami pracujemy obecnie nad innymi projektami, w tym nad dedykowanymi na konsole nowej generacji wersjami Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 oraz nad dodatkiem do Cyberpunka – mówi Adam Kiciński, prezes CD Projektu.

Jak wiadomo - ekipa CD Projekt Red stale pracuje nad poprawkami dla Cyberpunka i wersji gry na konsole Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Te, jak wynika z najnowszego raportu, mają docelowo zadebiutować w tym roku — podobnie jak Wiedźmin 3: Dziki Gon dostosowany do najnowszych sprzętów. Ponadto nowa wersja przygód Geralta doczeka się także serii dodatkowych, nowych, przedmiotów - inspirowanych netflixowym serialem. Warto przypomnieć, że drugi sezon serialu Wiedźmin jeszcze w grudniu trafi do katalogu popularnej platformy!

Źródło