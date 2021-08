Cyberpunk 2077 - nadchodzi patch 1.3

Na pełny changelog i publikację patcha 1.3 jeszcze sobie chwilę poczekamy, ale CD Projekt w swoim stylu postanowił zapowiedzieć nadchodzące zmiany w dedykowanym wpisie na stronie Cyberpunk 2077. Całość utrzymana jest w konwencji lokalnych wiadomości telewizyjnych, dlatego dosyć trudno się to czyta, ale postaram się wyciągnąć dla was najważniejsze zmiany.

Pierwsza z nich dotyczy nawigacji GPS. Do tej pory korzystanie z niej było mocno utrudnione i gracze mocno na to narzekali. Nowy widok jest bardziej czytelny, co możecie sami sobie porównać na poniższym wideo.

„Nowe oprogramowanie systemu minimapy to większa przejrzystość i prostsza nawigacja. Jedźcie szybko i bezpiecznie.” – Andrzej, Programmer, CD PROJEKT RED.

Bardziej przejrzysty będzie również proces wyboru avatara w Domu lalek.

„To było jedno z moich pierwszych zadań po tym, jak dołączyłam do tego projektu. Od dawna sprawdzam ten kod, ponieważ chciałam zrozumieć nasz interfejs systemu wideo. Zrozumiałam, że problem nie leży w konfiguracji wideo. Wartość czasu wideo była krótsza niż czasu sekwencji wideo. Obecnie gracze lepiej zrozumieją decyzję, którą podejmują w tej sekwencji fabularnej” – Natalia, UI Programmer, CD PROJEKT RED.

Gracze zyskają również możliwość zresetowania dodatków i dzięki temu otrzymają większą swobodę w rozwoju postaci. Pozwoli to na przetestowanie różnych ścieżek rozwoju postaci zanim zdecydujemy się na ostateczny wybór.

„Dla naszych graczy funkcja ta oznacza bezpieczniejsze eksperymenty z konfiguracjami. Jest łatwo dostępna i tania, a więc nie trzeba się wahać podczas inwestowania w konkretne atuty.” – Katarína, Gameplay Designer, CD PROJEKT RED.

Pełna lista zmian pojawi się wkrótce. Jeśli nie możecie się doczekać dalszych informacji co nowego w Night City to już jutro na kanale Twitch CD PROJEKT RED odbędzie specjalna prezentacja. Transmisja w języku angielskim rozpocznie się godzinie 18:00.