140% więcej ofert pracy dla specjalistów IT. Ci od Javy mogą zarobić od 16,8 do 23,5 tys. zł

Nie maleje zapotrzebowanie na specjalistów IT, wręcz pikuje niesamowicie, nawet porównując tylko do analogicznego okres roku ubiegłego. Mogą też cieszyć się specjaliści z poziomem doświadczenia junior - wracają bowiem do łask pracodawców po długim okresie posuchy.

Według cyklicznego raportu portalu No Fluff Jobs, gdzie wszystkie ogłoszenia o pracę zamieszczane są z obowiązkowymi widełkami wynagrodzeń, w porównaniu z rokiem 2020 wzrosła ogólna liczba ofert prazy aż o 140%. Największy wzrost zanotowały ogłoszenia skierowane do juniorów - aż o 308% więcej niż w listopadzie 2020 roku.

Lech Wikaryjczyk, Head of Marketing w No Fluff Jobs:

Choć pandemia zachwiała branżą IT tylko na chwilę, to jednak zamknęła wielu juniorom drogę do kariery. Organizacje stawiały na rekrutację doświadczonych specjalistów IT, którzy sprawnie przechodzą proces wdrożenia i szybko osiągają samodzielność, nawet pracując zdalnie. Dlatego początkujący w branży niemal z dnia na dzień stracili możliwość znalezienia zatrudnienia w IT. Jak jednak pokazują liczby, ten trend zaczyna się odwracać. Liczba ogłoszeń, które kierowane były do początkujących w branży, w porównaniu do listopada ub.r, zwiększyła się aż o 308 proc.

Najbardziej poszukiwanymi są specjaliści programujący w Javie, mogą oni liczyć na zarobki przy umówię o pracę pomiędzy 10 a 17 tys. zł brutto. Z kolei zatrudnieni na kontaktach B2B - 16,8 a 23,51 tys. zł netto (+VAT). Drugą specjalizacją na liście jest .NET z zarobkami pomiędzy 15 a 21 tys. zł netto (+VAT) na B2B oraz 10 a 15,6 tys. zł brutto na umowę o pracę. Natomiast inżynierowie DevOps mogą znaleźć obecnie zatrudnienie z wynagrodzeniem pomiędzy 19,7 a 25,2 tys. zł netto (+VAT) na umowie B2B oraz 14-20 tys. zł brutto na umowie o pracę.

Marek Psiuk, CEO w No Fluff Jobs:

Podsumowanie tegorocznego listopada pokazało nam, że rynek IT ma się w Polsce z roku na rok coraz lepiej, a programiści mogą liczyć na bogatszy wybór ofert pracy - w poprzednim miesiącu było ich aż o 140 proc. więcej. Choć rynek IT dynamicznie się zmienia, to, jak pokazują dane No Fluff Jobs, Java wciąż jest w czołówce najpopularniejszych technologii. Z pewnością ma na to wpływ duża liczba dostępnych bibliotek, frameworków czy kursów, a także szerokie możliwości zastosowania Javy w biznesie.

Praca zdalna czy w biurze? Okazuje się, że obecnie oferty pracy zdalnej dla specjalistów IT dominują wśród wszystkich ofert, a ich liczba wzrosła przez ostatni rok aż o 287%, z pewnością jest więc w czym wybierać.

Przy czym wybierając pracę zdalną specjaliści IT nie zarabiają mniej, a nawet widełki mediany wynagrodzeń były szersze niż w przypadku najatrakcyjniejszych lokalizacji - przy umowach o pracę wynagrodzenia kształtuje się pomiędzy 12 a 18 tys. zł brutto, przy umowach B2B pomiędzy 16 a 21,8 tys. zł netto (+VAT). W stolicy z kolei zatrudnieni na umowę o pracę mogą liczyć na zarobki pomiędzy 11 a 18 tys. zł, a na B2B od 15,1 do 21,1 tys. zł netto (+VAT). Podobnie zarobki specjalistów IT kształtują się:

W Krakowie - umowa o pracę: 12-18 tys. zł brutto / B2B: 15-21,1 tys. zł netto (+VAT)

We Wrocławiu - umowa o pracę: 10-15,5 tys. zł brutto / B2B: 15-21 tys. zł netto (+VAT)

Źródło: No Fluff Jobs.

Stock Image from Depositphotos.