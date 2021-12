Na co zwracają uwagę specjaliści IT zmieniający pracę? Nie będzie zaskoczenia

Najnowszy raport No Fluff Jobs przygląda się powodom, dla których specjaliści z sektora IT decydują się na zmianę swojej pracy. Jednocześnie sprawdza, jak wygląda proces rekrutacyjny w firmach technologicznych i co zrobić, by były one skuteczniejsze.

Chyba nie będzie żadną tajemnicą, że specjaliści IT z Europy Środkowo-Wschodniej najczęściej zmieniają swoje miejsce pracy ze względu na warunki finansowe. Dane z raportu opracowanego przez No Fluff Jobs pokazują, że na ten czynnik wskazało 63% pracujących w branży IT Polaków, 61% Węgrów, 57% Czechów, 53% Słowaków i 51% Ukraińców. Drugim, równie ważnym powodem jest chęć zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Wraz z nowymi szansami rozwoju osobistego te czynniki wskazywali najczęściej Polacy i Czesi.

Dla specjalistów IT duże znaczenie ma także sama kultura pracy w firmie. Z raportu No Fluff Jobs wynika, że ponad połowa specjalistów IT rozpoczyna proces poszukiwania nowego zatrudnienia w momencie, gdy kultura w obecnej firmie przestaje im odpowiadać. Informacji o kulturze w przedsiębiorstwach na etapie przeglądania ofert pracy poszukuje co trzeci z badanych. Także co trzeci ankietowany doświadcza obecnie tzw. mikrozarządzania. To styl zarządzania charakteryzujący się przede wszystkim wysokim stopniem obserwacji i kontroli pracowników.

Powody poszukiwania nowej pracy przez specjalistów IT i oczekiwania względem rekrutacji

65% ankietowanych uznało, że to wystarczający powód do zmiany miejsca pracy. Niemal połowa specjalistów, którzy wzięli udział w badaniu, przyznaje, że nie czuje się związana z firmą, w której obecnie jest zatrudniona. 52% ma poczucie, że nie ma realnego wpływu na to, co dzieje się w firmie. Połowa respondentów uważa także, że styl zarządzania jest nieodpowiedni.

W badaniu No Fluff Jobs wzięli też udział początkujący w IT (tak zwani juniorzy). Negatywnie oceniają proces rekrutacji oraz zaangażowanie i przygotowanie merytoryczne samych rekruterów. Połowa z nich chciałaby dowiedzieć się o zarobkach, podczas gdy 87% rekrutujących nie udziela takich informacji. 30% respondentów wskazało, że pozyskane dane są niewystarczające. 90% początkujących oczekuje też informacji zwrotnej o zakończonym procesie rekrutacji. W negatywny sposób oceniają też wiedzę i świadomość rekruterów na temat specyfikacji firmy i stanowisk. 42% odpowiedzi wskazywało, że osoby rekrutujące nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. 34% juniorów twierdzi, że osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie pracowników zadają nieadekwatne pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Niedobór specjalistów i specjalistek IT jest problemem globalnym. Agencja rządowa Bureau of Labor Statistics podaje, że z początkiem tego roku brakowało 40 mln wykwalifikowanych pracowników na całym świecie. Do 2030 r. liczba ta ma wzrosnąć do 85,2 mln. Dla Polski kluczowa staje się atrakcyjność rynku IT regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Bliskość kulturowa zdecydowanie ułatwi kandydat(k)om z tego obszaru wdrażanie się w struktury zespołów projektowych, zaś branży HR pomoże usprawnić procesy rekrutacyjne.

- podsumowuje Magdalena Gawłowska-Bujok COO, No Fluff Jobs.

HR Week. Warsztaty i spotkania z ekspertami branży

Podczas wydarzenia HR Week, które rozpoczyna się 6 grudnia i potrwa do 10 grudnia, każdego dnia poruszone zostaną aktualne trendy w usprawnianiu procesu rekrutacji. Mowa tu m.in. o budowaniu dobrych doświadczeń, empatii w sourcingu czy sprawnego employer brandingu. Eksperci opowiedzą również o czynnikach warunkujących skuteczne prowadzenie działań wizerunkowych oraz o tym, jak istotne są kultura dialogu w organizacji i relacje z byłymi już pracownikami.

Wydarzenie potrwa 5 dni. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach i prelekcjach przeprowadzonych przez przedstawicieli firmy No Fluff Job. Pojawią się też eksperci z branży HR. W HR Week wezmą udział m.in. Maja Gojtowska, Paweł Zdziecha, Magdalena Brylska i Karolina Latus. Udział w HR Week jest bezpłatny. Zapisy oraz agenda wydarzenia dostępne są na stronie wydarzenia.

Źródło: No Fluff Job